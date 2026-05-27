Planowany podatek od nadzwyczajnych zysków dla sektora paliwowego (tzw. windfall tax) może uderzyć w inwestycje, bezpieczeństwo dostaw i transformację energetyczną, wynika ze stanowiska Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

„Według organizacji proponowane rozwiązania grożą ograniczeniem inwestycji, osłabieniem bezpieczeństwa paliwowego państwa i utrudnieniem realizacji celów transformacji energetycznej. Przedstawiciele branży podkreślają, że wzrost cen paliw i wyników części firm nie jest efektem nadzwyczajnych korzyści osiąganych kosztem rynku, lecz konsekwencją globalnego kryzysu energetycznego, napięć geopolitycznych i zaburzeń w łańcuchach dostaw. Jak wskazuje POPiHN, przedsiębiorcy działający w Polsce ponoszą dziś ogromne koszty związane z zakupem surowców, logistyką i utrzymaniem dostępności paliw dla odbiorców” – czytamy w komunikacie.

Organizacja zaznacza, że sektor paliwowy już teraz należy do najbardziej obciążonych fiskalnie branż polskiej gospodarki, a dodatkowa danina mogłaby jeszcze bardziej pogorszyć sytuację części przedsiębiorstw. W ocenie branży uderzyłoby to nie tylko w firmy, lecz także w przyszłe inwestycje w magazyny paliw, terminale, nowoczesną infrastrukturę oraz rozwój paliw alternatywnych.

POPiHN zwraca uwagę, że branża stoi przed historycznie dużymi wydatkami związanymi z transformacją energetyczną i realizacją unijnych celów klimatycznych. Nałożenie kolejnego wielomiliardowego obciążenia mogłoby ograniczyć możliwości finansowania projektów niezbędnych dla modernizacji sektora i zwiększenia odporności gospodarki na przyszłe kryzysy.

„Zdaniem organizacji poważne wątpliwości budzi również sam sposób projektowania nowych przepisów. Branża wskazuje na brak pełnych informacji o konstrukcji podatku, ryzyko podwójnego opodatkowania oraz możliwą sprzeczność proponowanych rozwiązań z prawem krajowym i unijnym, zwłaszcza w kontekście zasady przewidywalności prawa i zakazu retroaktywności” – czytamy dalej.

Dlatego POPiHN apeluje do rządu o wstrzymanie prac nad projektem w obecnej formie i rozpoczęcie szerokich konsultacji z rynkiem. Jak podkreśla organizacja, potrzebne są rozwiązania, które z jednej strony uwzględnią potrzeby budżetu państwa, a z drugiej nie osłabią bezpieczeństwa paliwowego kraju ani zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw, zakończono.

Źródło: ISBnews