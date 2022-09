Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) pracującej nad reformą wskaźników referencyjnych zakłada, że od grudnia 2022 roku uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Z dokumentu wynika, ze WIBOR przestanie być stosowany z początkiem 2025 r.

KS NGR opublikował założenia Mapy Drogowej reformy wskaźników referencyjnych. Dokument przedstawia podstawowe założenia dotyczące prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, powołanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na wniosek uczestników rynku finansowego.

„Grupa Robocza określiła w Mapie Drogowej, że przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana w całości do końca 2024 roku, przy czym wdrożenie przez uczestników rynku nowej oferty produktów finansowych stosujących indeks WIRON planowane jest na lata 2023 i 2024. Założenia Mapy Drogowej opracowanej w ramach Narodowej Grupy Roboczej wskazują na gotowość do zaprzestania opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID od początku 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Metodyka kalkulacji indeksu WIRON jest tożsama z wcześniej opracowanym i publikowanym przez GPW Benchmark indeksem WIRD. Zmianie uległa jedynie nazwa indeksu, aby lepiej odzwierciedlić jego charakterystykę (oparcie na danych reprezentujących transakcje overnight, podano również.

Jak wynika z komunikatu, wybrany przez Komitet Sterujący indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) ma się stać docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR. Będzie on stosowany w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

Założenia Mapy Drogowej przewidują m.in., że w IV kw. br. administrator indeksu WIRON (GPW Benchmark) zamyka proces dostosowawczy, zapewnia dostępność indeksu oraz publikuje stosowną dokumentację, tym samym spełnione zostają wszelkie wymogi formalne pozwalające na rozpoczęcie stosowania indeksu WIRON na rynku finansowym.

Także w IV kw. zakłada się publikację zmian w dokumentacji ISDA Definitions, uwzględniającą nowy indeks WIRON. Zmiana ta jest kluczowa z punktu widzenia rozpowszechniania indeksu na rynku międzynarodowym, a przy tym wzrostu możliwości zawierania transakcji pochodnych i rozwoju rynku instrumentów finansowych stosujących nowy wskaźnik referencyjny, wynika także z materiału.

„Zakłada się, że od grudnia 2022 roku uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych” – czytamy dalej.

W 2023 roku rozpocznie się faza wprowadzania, w której wg założeń wskaźnik referencyjny WIRON jest w pełni dostępny i możliwy do stosowania w produktach i instrumentach finansowych dla podmiotów, które wyrażają gotowość do jego zastosowania. Banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR, zaznaczono również.

W przyszłym roku mają trwać prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz – tam gdzie ujednolicenie i standaryzacja jest zasadna – wzorów umów tak, aby osiągnąć pełną gotowość operacyjną do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON, a także trwa proces budowania płynności na rynku instrumentów pochodnych OIS, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej, wyjaśniono.

W 2024 w ofercie banków i innych podmiotów zastosowanie mają już mieć nowe produkty stosujące WIRON, w szczególności, banki mają oferować kredyty mieszkaniowe oprocentowane według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON przy jednoczesnym rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych stosujących stałą/okresowo stałą stopę procentową. Na rynku długu ma dochodzić do emisji obligacji własnych, w tym obligacji banków oraz obligacji korporacyjnych i municypalnych stosujących indeks WIRON lub stałą stopę procentową.

Krajowe i międzynarodowe izby rozliczeniowe mają w 2024 r osiągnąć gotowość regulacyjną oraz operacyjną i rozpocząć centralne rozliczanie transakcji pochodnych OIS, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej. W następstwie powyższego, rynek instrumentów pochodnych przejdzie z fazy transakcji bilateralnych do fazy transakcji rozliczanych centralnie, podano także.

Na 2025 rok, zgodnie z założeniami Mapy Drogowej Narodowej Grupy Roboczej zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Po wejściu w życie rozporządzenia MF, instytucje finansowe dokonają konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu. W klauzulach odsetkowych stosowany będzie zamiennik i spread korygujący wskazane w rozporządzeniu MF, wynika z komunikatu.

Zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów – oprócz m.in. tzw wakacji kredytowych – na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi nowy wskaźnik miał obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W połowie lipca rozpoczęła prace narodowa grupa robocza (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych, której celem było przygotowanie mapy drogowej oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym.

W pracach NGR biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

