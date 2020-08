Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) dofinansuje selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacje gospodarowania odpadami, poinformowało Ministerstwo Klimatu (MK). Wnioski w programie „Racjonalna gospodarka odpadami” będzie można składać od 24 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Celem programu jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ustanowienie i utrzymanie systemów selektywnej zbiórki odpadów, utworzenie i utrzymanie sieci instalacji gospodarowania odpadami. Chodzi także o wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także ograniczenie masy składowanych odpadów.

Przedsięwzięcia dotyczące selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania odpadami mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji i pożyczki. Pożyczki mogą stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych.

„To oferta skierowana m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz do przedsiębiorców, zainteresowanych np. budową stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), budową nowych oraz modernizacją lub rozbudową istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) a także ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK)” – podało MK w komunikacie.

Zmiany programu „Racjonalna gospodarka odpadami” są następstwem zmiany przepisów polskich i unijnych. Resort spodziewa się, że selektywne systemy zbierania przyczynią się do wzrostu poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

„Proponowane przez NFOŚiGW rozwiązania mają z jednej strony stanowić wsparcie dla gmin, skutkujące zmniejszeniem obciążenia mieszkańców opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z drugiej zaś – stanowić zachętę dla zwiększania poziomu recyklingu, przez wprowadzenie możliwości ubiegania się o częściowe umorzenie kapitału udzielonej pożyczki” – zaznaczyło MK.

Budżet programu „Racjonalna gospodarka odpadami” wynosi 1,4 mld zł. Do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł.

