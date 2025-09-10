Nabór w programie „Mój Prąd 6.0” może zakończyć się w najbliższych dniach, bo złożone do tej pory wnioski opiewają na 98% przewidzianego budżetu w wysokości 1,85 mld zł, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

„Złożone dotychczas wnioski w programie Mój Prąd 6.0 opiewają na 98% przewidzianego budżetu. Nabór wniosków przewidziano do 31 października 2025 r lub do wyczerpania budżetu. Jeśli tempo składania wniosków zostanie utrzymane przewidujemy, że nabór zakończy się w najbliższych dniach. Naszym priorytetem jest rozpatrzenie obecnie złożonych wniosków” – czytamy w komunikacie.

Rekordowy budżet programu „Mój Prąd 6.0”, wynoszący 1,85 mld zł, pozwala na wsparcie ponad 120 tys. prosumentów. Od 2 września 2024 roku do 10 września 2025 roku złożono ponad 120 tys. wniosków, w tym 113 tys. na instalację fotowoltaiczną, 72 tys. obejmuje magazyn energii elektrycznej, a 19 tys. – magazyn ciepła, podano również.

Źródło: ISBnews