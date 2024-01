Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała z marszałkami województw umowy o dofinansowanie 9 projektów drogowych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W efekcie województwa Polski Wschodniej – podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i regionalne mazowieckie otrzymają 2 379 mln zł na rozwój dróg wojewódzkich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

„W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej podpisujemy 9 umów na 9 inwestycji drogowych z 5 województwami. Projekty otrzymają dofinansowanie w 85%, w sumie jest to prawie 2,4 mld zł. To 214 km zmodernizowanych dróg i 17 km nowych dróg. To oznacza lepsze skomunikowanie w ramach regionu i z resztą kraju. To lepszy dostęp do usług, pracy i szkół” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która wzięła udział w podpisaniu umów, cytowana w komunikacie.

Szefowa MFiPR Podkreśliła, że w obecnej perspektywie finansowej UE do 2027 r. na program rozwoju Polski Wschodniej przeznaczono rekordowe 12 mld zł.

„Inwestycje będą dotyczyć budowy i przebudowy 9 dróg wojewódzkich w Polsce Wschodniej. Wartość projektów to blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 2,3 mld zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Celem inwestycji będzie stworzenie lepszej jakości połączeń do europejskiej sieci transportowej (TEN-T), ważnych węzłów logistycznych (przejść granicznych, terminali intermodalnych, węzłów kolejowych), a także ułatwienie przewozów publicznego transportu zbiorowego” – czytamy w komunikacie.

Inwestycje dotyczyć będą również budowy lub przebudowy obwodnic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości to konkretne korzyści dla mieszkańców regionu – poprawi się jakość ich życia, bezpieczeństwo oraz zmniejszy się emisja hałasu i zanieczyszczenia powietrza, dodano w materiale.

W poszczególnych województwach finansowaniem zostaną objęte następujące odcinki dróg:

* Województwo mazowieckie – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku – kwota projektu: 579 mln 178 tys. zł, wkład UE: 492 mln 301 tys. zł;

* Województwo podkarpackie – przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin-Cieszanów – kwota projektu: 258 mln 459 tys. zł, wartość UE: 219 mln 690 tys. zł;

* Województwo podlaskie – Łomża-Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 – kwota projektu 298 mln 473 tys. zł, wkład UE: 253 mln 702 tys. zł; Juszkowy Gród-Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol-Siemianówka – budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – kwota projektu: 298 mln 657 tys. zł, wkład UE: 253 mln 859 tys. zł;

* Województwo świętokrzyskie – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary- Starachowice – kwota projektu: 90 mln zł, wkład UE: 76,5 mln zł; Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 – kwota projektu: 71 mln 278 tys. zł, wkład UE: 60 mln 586 tys. zł; Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn – kwota projektu: 154 mln 106 tys. zł, wkład UE: 130 mln 990 tys. zł;

* Województwo warmińsko-mazurskie – rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653 – kwota projektu: 745 mln 81 tys. zł, wkład UE: 633 mln 319 tys. zł; Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn – kwota projektu: 303 mln 977 tys. zł, 258 mln 381 tys. zł, wymieniono w informacji.

Źródło: ISBnews