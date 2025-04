Wpływ wprowadzonych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa ceł na PKB będzie silniejszy w przypadku USA niż UE, ocenił minister finansów Andrzej Domański. Wskazał, że podczas sesji z udziałem prezesów banków centralnych panowała wyraźna zgoda co do tego, że należy pilnie podjąć działania na rzecz Unii Oszczędności i Inwestycji.

Dodał, iż zauważono również, że europejski system finansowy jest obecnie amortyzatorem wstrząsów, a nie ich producentem.

„Ministrowie finansów spotkali się dziś, aby zająć się makroekonomicznymi konsekwencjami trwającego sporu handlowego. Uznaliśmy możliwy negatywny wpływ sporu handlowego, rosnącego napięcia na koniunkturę gospodarczą. Oczekuje się, że wpływ na PKB będzie silniejszy w przypadku USA niż UE. Mimo to naszym obowiązkiem jest ochrona europejskich obywateli, ochrona europejskich firm. Ministrowie w pełni popierają zdecydowane, ale spokojne i wyważone podejście Komisji Europejskiej. Uważamy, że decyzja Komisji o zawieszeniu środków odwetowych jest dobrym krokiem, krokiem w dobrym kierunku” – powiedział Domański podczas konferencji prasowej po spotkaniu nieformalnego posiedzenia ministrów gospodarki i finansów oraz prezesów banków centralnych UE (ECOFIN) , odbywającego się w Warszawie.

Podkreślił, że Unia Europejska chce wykorzystać najbliższe trzy miesiące na poważny i konstruktywny dialog z USA.

Minister wskazał, że podczas sesji omówiono pilną potrzebę przyspieszenia procesu budowy Unii Oszczędności i Inwestycji.

„Podczas sesji z udziałem prezesów banków centralnych dyskutowaliśmy o zwiększeniu konkurencyjności europejskich rynków finansowych. Panowała wyraźna zgoda co do tego, że musimy pilnie podjąć działania na rzecz Unii Oszczędności i Inwestycji. Pozwoli to rozwiązać problem fragmentacji rynku poprzez ujednolicenie przepisów i silniejszą integrację europejskich rynków kapitałowych. Dziś wszyscy zdają sobie sprawę, jak krytyczny jest ten proces dla zwiększenia odporności gospodarczej UE na zagrożenia zewnętrzne. Pojawiła się pilna potrzeba przyspieszenia tego procesu. Co ciekawe, zauważono również, że europejski system finansowy jest obecnie amortyzatorem wstrząsów, a nie ich producentem” – podkreślił Domański.

Szef resortu finansów wskazał, że siła euro i stosunkowo większa stabilność na europejskich rynkach finansowych z kapitałem płynącym do Europy dowodzą, że Europa jest stabilna.

„Ale, oczywiście, zachowujemy czujność. Dzisiejsza dyskusja podkreśliła atrakcyjność Europy dla inwestycji, w szczególności finansowania kapitałowego, które ma kluczowe znaczenie dla innowacji i wzrostu naszej gospodarki” – podsumował Domański

Zapowiedział, że jutro podczas spotkania ECOFIN będzie kontynuowana „ważna dyskusja na temat finansowania obronności, bezpieczeństwa i stabilności Europy”.

Źródło: ISBnews