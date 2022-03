Wpływ kanału kursowego na poziom inflacji wzmocnił się do 0,1% po okresie osłabienia tego kanału w ostatnich latach, poinformował zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Jacek Kotłowski.

„Pracujemy nad nową edycją mechanizmu transmisji [monetarnej], a wszystko jest bardzo utrudnione, ze względu na występowanie bardzo dużo szoków i należy je w procesie estymacji uwzględnić. Wydaje nam się, że po pierwsze, wpływ kanału kursowego wzmocnił się po okresie kilku lat jego osłabienia. Uległ on prawdopodobnie pewnemu wzmocnieniu w ostatnim czasie, co może być związane z różnym czynnikami, czy również z tym jest to związane, że kurs przekształcił się w bardziej zmienny. Czysto ekonometrycznie, wzrost zmienności kursu złotego może powodować, że uzyskamy trochę silniejszy efekt. Wydaje nam się, że ten efekt jest troszeczkę mocniejszy, jak wcześniej to szacowaliśmy – na 0,07% – czyli zmiana kursu o 10% powoduje zmianę inflacji o 0,7 pkt proc. Teraz może być troszeczkę silniejszy w granicach 0,1% przy bardzo dużej asymetrii” – powiedział Kotłowski podczas prezentacji projekcji NBP.

Dodał, że oddziaływanie kursu walutowego na inflację jest silniejsze w przypadku deprecjacji i silniejsze w przypadku dobrej koniunktury, to są czynniki wzmacniające.

„W przypadku kanału stopy procentowej trudno jednoznacznie jest określić wpływ na inflację. Ten wpływ to dziś ok. 0,2%, w dłuższym okresie może sięgać nawet 0,4% – czyli podwyżka stóp procentowych o 100 pb może przełożyć się na obniżenie inflacji w dłuższym okresie nawet o 0,4 pkt proc.” – dodał Kotłowski.

