Wpływ środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na PKB Polski wyniesie 0,4 pkt proc. w pierwszym roku i obniży się do 0,3 pkt proc. w kolejnych latach, szacuje prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Wpływ na PKB w pierwszym roku to 0,4 pkt proc., w następnych latach – 0,3; bardzo mało. Oczywiście, kiedy PKB rośnie słabo, to jest większe znaczenie, jak rośnie normalnie – czyli 4-5% w naszych warunkach – to bardzo małe znaczenie. No i oczywiście też trochę niekorzystne, czyli inflacyjne, ale też minimalne – 0,2 pkt proc. Proszę pamiętać, że te środki nie wpłyną w jednym roku, tylko co roku będą napływać i to ma w ogóle znikome znaczenie” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oznaczałby w 2023 r. zwiększenie wzrostu PKB o 0,6 pkt proc., a w kolejnych latach – o 1 pkt proc.

Źródło: ISBnews