Wpływy z opłat drogowych, wnoszonych poprzez nowy system e-TOLL, osiągnęły w tym tygodniu poziom 1 mln zł dziennie i dynamicznie rosną, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

„Dynamika rejestracji w e-TOLL jest w ostatnich dniach, ostatnim tygodniu. Wcześniej widać było, że użytkownicy dróg płatnych w Polsce odkładali ten obowiązek na ostatnią chwilę. Jeżeli chodzi o poniedziałek w bieżącym tygodniu, to wpływy z tytułu naliczonych opłat za przejazdy po drogach płatnych w systemie e-TOLL osiągnęły 1 mln zł, po upuście 25%. Mówimy więc o wpływach porównywalnych […] na poziomie 1,25 mln zł, co już odpowiada 1/4 tego, czego się spodziewamy, co było uiszczane w systemie viaTOLL. Wczoraj ponad 100 tys. pojazdów poruszało się w Polsce w systemie e-TOLL. Kierowcy przechodzą z systemu viaTOLL do e-TOLL i wartości pobieranych opłat rosną z dnia na dzień” – powiedział Koch podczas konferencji prasowej, pytany o relatywnie niskie wpływy e-TOLL w dotychczasowym okresie jego działania.

Do 28 września z e-TOLLem przejechano ponad 27 mln km, wnosząc opłaty na ok. 5,1 mln zł. W okresie przejściowym między viaTOLL i e-TOLL stawki za przejazd są obniżone o 25%.

W nowym systemie opłat drogowych e-TOLL zarejestrowanych zostało do 28 września ok. 555 tys. pojazdów, z czego ok. 510 tys. stanowiły pojazdy ciężkie.

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi system viaTOLL, który zostanie wygaszony 30 września 2021 r.

Źródło: ISBnews