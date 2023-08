Liczba podatników rozliczających się ryczałtem wzrosła o 200 tys. do 1,7 mln w 2022 r., a wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wzrosły trzykrotnie – z 5,19 mld zł w 2021 r. do 15,03 mld zł w 2022 r., podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Business Insidera. Najczęściej stosowana była stawka 8,5%; liczba podatników rozliczających się według niej wzrosła do 1,15 mln.

Dane te dotyczą zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i podatników uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.

„Najwięcej podatników stosuje stawkę 8,5%. W ciągu roku to wzrost aż o ponad 100 tys. podatników. W 2022 r. takich osób było 1 mln 148 tys., a rok wcześniej – 1 mln 44 tys. To jednak nie powinno nikogo dziwić. Z kilku powodów. Po pierwsze stawką 8,5% opodatkowane są przychody z najmu nieruchomości, w tym mieszkań i domów (od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu – stawka wzrasta do 12,5%). Ponadto od 1 stycznia 2023 r. najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem. […] Jednak również […] najwięcej osób, jeszcze przed 2023 r., wybierało ryczałt” – napisał Business Insider.

Z danych MF wynika, że ponad 300 tys. podatników opodatkowuje przychody ryczałtem według stawki 5,5%. W praktyce chodzi m.in. o budowlańców. Z kolei 254 tys. podatników stosuje ryczałt w wysokości 3%. Tak niską stawką mogą opodatkowywać swoje przychody handlowcy.

Ryczałt pozwala obniżyć podatek i to istotnie. W statystykach widać również duży wzrost popularności ryczałtu u podatników, stosujących stawki 12,5% i 15%, podkreśla BI.

Przypomina, że od 1 stycznia 2021 r. podwyższono limit rocznych przychodów uprawniających do ryczałtu z 250 tys. do 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki limit wzrósł prawie dziewięciokrotnie – z 1 093 350 zł do 9 030 600 zł w 2021 r.). Jednocześnie rozszerzono definicję wolnego zawodu (m.in. o psychologów, fizjoterapeutów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych), a także obniżono stawkę dla niektórych usług IT (z 17% do 15%).

Natomiast od 1 stycznia 2022 r., wraz z Polskim Ładem, kolejny raz obniżono stawki ryczałtu. Do 14% zmalała stawka dla zawodów medycznych, m.in. lekarzy, dentystów, weterynarzy, pielęgniarek, psychologów, czy fizjoterapeutów. Do 12% obniżono stawkę dla podatników świadczących niektóre usługi IT. Część usług informatycznych jest objętych jeszcze niższą stawką, w wysokości 8,5%.

Business Insider przypomina też, że ryczałtowcy nie płacą składki zdrowotnej od rzeczywistego dochodu, tak jak osoby na skali PIT i liniowym PIT, ale ryczałtowo, w zależności od wysokości przychodu (obowiązują trzy progi, a po przekroczeniu 300 tys. zł przychodu rocznie składka jest na stałym poziomie, aż do limitu ryczałtu, czyli ponad 9 mln przychodu).

Źródło: ISBnews