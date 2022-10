Wskaźnik Dobrobytu – odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa – w październiku br. spadł o 0,1 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Od początku roku wskaźnik stracił ponad 6 punktów, zaś w stosunku do swego ostatniego lokalnego szczytu z czerwca 2021 roku stracił 7,5 punktu.

Czynnikiem w największym stopniu przyczyniającym się do pogorszenia sytuacji ekonomicznej Polaków pozostaje wysoka i rosnąca inflacja, wskazano.

„Sytuacja na rynku pracy na razie jest względnie stabilna. Oznacza to, że przedsiębiorcy na razie jeszcze nie redukują zatrudnienia, ale również nie zwiększają go. W ciągu ostatniego miesiąca w gospodarce ubyło blisko 9 tys. Co prawda GUS tłumaczy zmniejszenie liczby zatrudnionych w skali miesiąca nieodnowieniem umów o pracę z osobami wykonującymi ją w niepełnym wymiarze, jednak bez względu na to tłumaczenie, spadek zatrudnienia oznacza zmniejszenie popytu na pracę po stronie pracodawców” – czytamy w raporcie.

BIEC zwraca uwagę, że roczne tempo wzrostu średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu realnym piąty miesiąc z rzędu było ujemne, co oznacza pogłębiający się spadek siły nabywczej pracowników i ich rodzin.

„Biorąc pod uwagę małe firmy i całą sferę budżetową, których GUS w tych badaniach nie uwzględnia, faktyczne spadki realnych dochodów są jeszcze głębsze i dotyczą większości społeczeństwa” – podsumowano.

