Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo – NSA) wyniósł minus 12 w sierpniu 2023 r. wobec minus 14 w lipcu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

„W sierpniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym do prezentowanego w lipcu br., tylko w przetwórstwie przemysłowym oraz informacji i komunikacji jest on na wyższym poziomie, a w zakwaterowaniu i gastronomii – na niższym. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian składowych 'diagnostycznych’, natomiast w przypadku 'prognostycznych’ brak zmian lub poprawę” – czytamy w komunikacie.

W budownictwie w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 8 – zbliżonym do notowanego przed miesiącem (minus 7,9).

W handlu hurtowym w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,4 – podobnym jak w lipcu (minus 1,8).

W handlu detalicznym w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 2,9 – podobnym jak przed miesiącem (minus 2,3).

W transporcie i gospodarce magazynowej w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 3,1 – zbliżonym do sygnalizowanego w lipcu (minus 3,8).

W branży zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w sierpniu na poziomie minus 4,1 – niższym od notowanego przed miesiącem (minus 1,5). Odwrotną tendencję zaobserwować można jednak w danych wyrównanych sezonowo (SA), gdzie wskaźnik jest na poziomie wyższym niż w lipcu (minus 8,8 wobec minus 11,2)..

W branży informacja i komunikacja w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 13,1 – wyższym od notowanego w lipcu (plus 11,2).

W branży finanse i ubezpieczenia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w sierpniu na poziomie sprzed miesiąca (plus 18,8).

