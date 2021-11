Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) spadł o 17,7 pkt w IV kw. br., poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). To największy spadek w historii, z wyjątkiem załamania w czasie pandemii w ub.r., podkreślono.

„Nastroje gospodarstw domowych w IV kw. uległy gwałtownemu pogorszeniu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych (IRGKGD) ukształtował się na poziomie -33,5 pkt proc. To oznacza pogorszenie o ok. 17 pkt proc. Pogorszenie nastrojów skompensowało w zasadzie całą pocowidową odbudowę optymizmu w tym roku. W skali kwartału jest to, po kryzysie COVID-19, najgłębszy jednorazowy spadek nastrojów” – czytamy w raporcie.

Pogorszyły się wszystkie składowe. Mocną korektę nastrojów zaobserwowano w prognozach gospodarki i własnej sytuacji finansowej. Wzrosły również obawy przed bezrobociem. Percepcja inflacji osiągnęła historyczne rekordy, wskazano.

„To obawy inflacyjne w dużym zakresie wpłynęły na gwałtowne i szokowe pogorszenie ocen w zakresie własnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, jak i oceny otoczenia ekonomicznego gospodarstwa domowego. To jest ogromne zaskoczenie w świetle niskiego bezrobocia, silnego wzrostu gospodarczego. Dość, że inflacja jest w trendzie wzrostowym i maksimum jeszcze przed nami. Dość, że jesteśmy opóźnieni w cyklu podwyżek stóp procentowych. Dość, że oczekiwania inflacyjne oderwały się od stabilnych poziomów, to jeszcze runęły nastroje ekonomiczne gospodarstw domowych. To jest mieszanka wybuchowa” – czytamy dalej w materiale.

Źródło: ISBnews