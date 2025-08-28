Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wyniósł 95,2 pkt w sierpniu br. wobec 95,7 pkt w poprzednim miesiącu, podała Komisja Europejska (KE).

Konsensus rynkowy wynosił 95,9 pkt.

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -10,3 pkt wobec -10,5 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł 3,6 pkt wobec 4,1 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -15,5 pkt wobec -14,7 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -6,5 pkt wobec -6,6 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -3,5 pkt wobec -3,1 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro wyniósł w sierpniu br. 97,8 pkt wobec 97,5 pkt w poprzednim miesiącu.

Źródło: ISBnews