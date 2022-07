Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) spadł o 5,1 pkt m/m i wyniósł minus 7,9 pkt w czerwcu br., podał Instytut. Jest to wartość niższa od wartości z czerwca 2021 r. o 17,7 pkt. W maju i czerwcu zazwyczaj ma miejsce sezonowe ożywienie w przemyśle przetwórczym, zaś notowane spadki świadczą o silnym wpływie czynników pogłębiających trwającą od roku dekoniunkturę.

„Pogorszenie się koniunktury w czerwcu odnotowali producenci we wszystkich klasyfikowanych głównych grupach produktowych; największe w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, najmniejsze w produkcji dóbr inwestycyjnych. Wartości wskaźnika spadły dla tych grup odpowiednio o: 10,9 pkt i 2,3 pkt. W przekroju wg wielkości zatrudnienia spadek wartości wskaźnika zanotowano dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 oraz od 51 do 250 pracowników. Najwyższą wartość, 11,7 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem ponad 500 pracowników, a najniższą, -18,1 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników” – czytamy w komunikacie.

Zmniejszyły się wielkości produkcji, zamówień, w tym eksportowych, i zatrudnienia, podano także.

Z badania wynika, że ankietowani nie spodziewają się istotnej poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach.

Źródło: ISBnews