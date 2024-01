Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 47,4 pkt w grudniu 2023 r. z 48,7 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformował S&P Global. W grudniu wskaźnik PMI spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy, dwudziesty miesiąc z rzędu warunki prowadzenia działalności w sektorze przemysłowym uległy pogorszeniu.

„Grudzień przyniósł dwudziesty drugi z rzędu miesięczny spadek wolumenu nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów. Ta sekwencja spadków jest o miesiąc krótsza od rekordowego okresu słabnącego popytu, który trwał od września 2000 roku do lipca 2002 roku. Co więcej, tempo tego spadku przyspieszyło po raz pierwszy od czterech miesięcy. Również sekwencja spadkowa liczby nowych zamówień eksportowych, mająca wynikać z osłabienia popytu w Niemczech i Francji, zbliżyła się do najdłuższej w historii” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 48,5 pkt.

Ceny produktów dalej spadają wraz ze spadkiem kosztów zakupu środków produkcji, podano także.

„Polski sektor przemysłowy negatywnie zaskoczył wynikami w ostatnim miesiącu 2023 roku, ponieważ w poprzednim miesiącu dawał silne sygnały, że powrót do wzrostu jest bliski. W grudniu wskaźnik PMI spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy, wydłużając obecne osłabienie koniunktury do 20 miesięcy. Od rozpoczęcia badania w 1998 roku tylko raz odnotowano dłuższy okres spadkowy (od września 2000 roku do lipca 2002 roku). Grudniowe dane wskazały na szybsze spadki wolumenu produkcji, nowych zamówień i zakupów, choć tempo redukcji zatrudnienia spadło. To powiedziawszy, najnowsze dane nie powinny zbytnio odwracać uwagi od niedawnej dynamiki wzrostu – wskaźnik PMI wzrósł o ponad cztery punkty w stosunku do najniższego poziomu odnotowanego w sierpniu 2023 roku, a wskaźnik przyszłej produkcji należał do najwyższych w ciągu ostatnich dwóch lat” – skomentował dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

Źródło: ISBnews