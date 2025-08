Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora przemysłowego w USA wyniósł 49,8 pkt w lipcu br. wobec 52,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformował S&P Global, prezentując finalne dane. To pierwszy spadek poniżej 50 pkt w tym roku.

„Wynik ten był znacznie niższy od czerwcowego poziomu 52,9 i po sześciu kolejnych miesiącach wzrostu stanowił pierwsze ogólne pogorszenie warunków operacyjnych w 2025 r. Słaby wynik głównego wskaźnika PMI odzwierciedlał pewne osłabienie popytu rynkowego, przy czym nowe zamówienia wzrosły tylko nieznacznie i osiągnęły najniższy poziom w tym roku. Ankietowani wskazali na utrzymującą się niepewność klientów, zwłaszcza w odniesieniu do ceł. Doprowadziło to do utrzymującej się niechęci do składania nowych zamówień, szczególnie wśród klientów międzynarodowych. Według najnowszych danych, nowe zamówienia eksportowe spadły po raz pierwszy od trzech miesięcy, a producenci w niektórych przypadkach zgłaszali spadek sprzedaży do kluczowych partnerów handlowych, takich jak Chiny, Unia Europejska i Japonia” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 49,5 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

Źródło: ISBnews