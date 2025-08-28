Wskaźnik Ryzyka Sektorowego (WRS) był najwyższy w górnictwie i wydobywaniu (72,3 pkt), handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych (69,1 pkt) i przetwórstwie przemysłowym (67 pkt) w I kw. br, wynika w I kw. 2025 r., wynika z analizy VeloBanku. WRS ogółem wyniósł 65,6 pkt w tym okresie (im wyższa wartość, tym ryzyko dla sektora większe).

„Branże stale zagrożone to przede wszystkim górnictwo i wydobywanie, które cechuje się najwyższym poziomem ryzyka przez cały analizowany okres, osiągając w I kwartale 2025 wartość aż 72 pkt. Również handel hurtowy i detaliczny utrzymuje wysokie ryzyko, z tendencją do pogorszenia się od 2024 roku. W przemyśle przetwórczym obserwujemy wzrost ryzyka od 2022 roku, a po 2023 roku sytuacja uległa wyraźnemu pogorszeniu” – czytamy w raporcie.

„Pod koniec 2024 roku nastąpił lekki spadek ryzyka, jednak już w pierwszym kwartale 2025 obserwujemy wzrost, co wskazuje na brak trwałego trendu zmniejszającego niepewność w sektorach polskiej gospodarki ze względu na czynniki wpływające na wypłacalność polskich firm” – czytamy dalej.

Najniższa wartość WRS zanotowana w I kw. dotyczyła działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (51,4 pkt), edukacją (54,3 pkt), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (55 pkt).

„Obszary biznesu stabilne lub poprawiające się charakteryzują się z kolei niższym i stabilnym poziomem ryzyka. Sektory takie jak edukacja, kultura, zakwaterowanie oraz nieruchomości odczuły wysokie ryzyko w okresie pandemii, jednak od 2022 roku notują wyraźny spadek niepewności i stabilizację na poziomie około 54–56 pkt. Stabilność odznacza również branża dostawy wody, ścieków i rekultywacji, a także opieka zdrowotna i pomoc społeczna, które dzięki stałemu popytowi oraz odporności na wstrząsy zewnętrzne utrzymują względnie niskie ryzyko” – czytamy dalej.

Branże o zmiennym profilu ryzyka – takie jak budownictwo – doświadczały rosnącej niepewności do końca 2023 roku, po czym ryzyko ustabilizowało się na umiarkowanym poziomie.

Podobnie sektor działalności naukowej, technicznej i administracyjnej cechuje się stabilnością lub lekkim wzrostem ryzyka w średnim zakresie, zaś branża informacji i komunikacji utrzymuje niskie do umiarkowanego ryzyko, co świadczy o dobrej strukturze i odporności na zawirowania rynkowe, podał bank.

Wskazano także, że branża transportu i gospodarki magazynowej od połowy 2023 roku doświadcza rosnących zagrożeń, spowodowanych przede wszystkim wzrostem kosztów operacyjnych, presją płacową oraz sygnałami spowolnienia konsumpcji.

„Okres 2020-2021 to skokowy wzrost ryzyka wywołany pandemią, szczególnie widoczny w usługach, kulturze czy gastronomii. Lata 2022-2023 przyniosły ożywienie, lecz równocześnie inflację i napięcia geopolityczne, które nadal generują ryzyka strukturalne i cykliczne. W 2024-2025 niektóre branże wracają do wysokiego ryzyka strukturalnego (np. górnictwo, handel), podczas gdy inne stabilizują się lub odbudowują po kryzysie. Najstabilniejsze pozostają sektory energetyki oraz gospodarki wodno-ściekowej, wykazujące niskie ryzyko w ostatnich latach. Warto podkreślić, że przedstawione wskaźniki ryzyka mają charakter relatywny – wskazują na poziom zagrożeń w porównaniu do innych sektorów w danym kwartale. Wysoka wartość nie oznacza katastrofy, lecz sugeruje słabsze fundamenty finansowe i operacyjne, takie jak niższa płynność, rentowność czy wyższe zadłużenie” – czytamy w materiale.

„Dane na których oparliśmy naszą VeloAnalizę Ryzyka Sektorowego wyraźnie pokazują, że gospodarka wciąż porusza się po równi pochyłej ryzyka – z okresami poprawy, ale bez trwałego trendu spadkowego. Naszym zadaniem jest uważne monitorowanie sektorów najbardziej narażonych, aby w porę reagować na potencjalne wstrząsy” – podsumowała członkini zarządu ds. zarządzania ryzykiem VeloBank Paulina Strugała, cytowana w materiale.

