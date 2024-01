Priorytety Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) to powrót do dialogu z przedsiębiorcami, deregulacja, stworzenie strategii polskiego eksportu oraz powrót produkcji – zwłaszcza krytycznej dla bezpieczeństwa państwa – do kraju (tzw. reshoring), zapowiedział w rozmowie z ISBnews.TV szef resortu Krzysztof Hetman.

„Moje priorytety to przede wszystkim powrót do dialogu z przedsiębiorcami. […] Dzisiaj są to partnerzy do rozmowy i do pracy, a nie ci, z których trzeba wycisnąć jak cytrynę i nakładać na nich nowe daniny. Jestem przekonany, że ten deficyt rozmowy, dialogu, porozumienia w najbliższym czasie absolutnie zostanie zlikwidowany” – powiedział Hetman w rozmowie z ISBnews.TV.

„Kolejna sprawa to deregulacja – te wszystkie bariery, które przeszkadzają w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jesteśmy na etapie już końcowym powołania specjalnej komisji do spraw deregulacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii” – dodał.

Równie ważne jest stworzenie strategii polskiego eksportu – w tej kwestii także resort otrzymuje postulaty ze strony środowiska przedsiębiorców, wskazał minister.

„Następna sprawa to jest stworzenie systemu powrotu produkcji krytycznej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Ta produkcja, która kiedyś została przeniesiona poza granice Polski to było pewne – że tak powiem – systemowe działanie nie tylko związane z polskimi przedsiębiorcami, ale z przedsiębiorcami działającymi na terenie Unii Europejskiej, na terenie Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj widać wyraźnie, że wszyscy wyciągają wnioski – po pandemii, po wojnie w Ukrainie, kiedy te łańcuchy dostaw zostały zerwane. Musimy zadbać o to, aby pewne krytyczne produkty były produkowane tutaj, w Polsce – krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski” – zapowiedział też Hetman.

Minister odniósł się także do kwestii wykorzystania środków unijnych, podkreślając, że najważniejsza będzie już nie ich dostępność, lecz efektywność ich wykorzystania.

„Przede wszystkim wszyscy koncentrowali się przez ostatnie dwa lata na Krajowym Planie Odbudowy, a trzeba pamiętać o tym, że najważniejszą i największą polityką inwestycyjną Unii Europejskiej jest polityka spójności, w której Polska ma zagwarantowane w tym budżecie UE blisko 70 mld euro. To są środki finansowe, które są do dyspozycji zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie regionalnym, poprzez urzędy marszałkowskie i ich agencje. Te pieniądze już zostały uruchomione, na to nałożą się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy już niebawem. I mogę powiedzieć tak: na brak pieniędzy nie będziemy narzekać, my będziemy mieli większy ból głowy, aby te efektywnie wydać, bo tego czasu niestety z powodu zaniedbań naszych poprzedników zostało bardzo mało” – podsumował minister.

Źródło: ISBnews