Do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) napłynęło blisko 1,2 tys. projektów z zakresu m.in. energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji, cyfryzacji i spójności terytorialnej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kryteriów wyboru projektów do programu. Wstępny projekt KPO ma zostać przekazany Komisji jeszcze we wrześniu, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Do końca września przekażemy wstępny projekt Komisji Europejskiej, tak żebyśmy mogli nieformalne konsultacje rozpocząć z Komisją Europejską. Na przekazanie ostatecznego planu każde państwo członkowskie ma czas do 30 kwietnia 2021 roku razem z Narodowym Planem Reform. Bo pamiętajmy też na legislację Komisji Europejskiej” – powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas konferencji prasowej.

Intencją Komisji Europejskiej jest, aby przepisy, dotyczące wdrażania Krajowych Planów Odbudowy weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wpłynęło dotychczas 1 198 projektów z rozmaitych dziedzin: energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej. Spośród tej puli 641 zgłosiły poszczególne resorty, a 557 – regiony.

„W Krajowym Programie Odbudowy zależy nam na projektach strategicznych, odpowiadających na potrzeby kilku regionów, realizujących cele związane z odbudową gospodarki, wpisujących się w założenia, czyli Zielony Ład i transformacja cyfrowa” – wskazała minister.

Poinformowała, że przy wyborze będą uwzględniane wytyczne KE. Podkreśliła także, że dzisiaj Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju (KKPR) przyjmie szczegółowe kryteria wyboru projektów do Krajowego Planu Odbudowy.

Dzięki temu będzie można uporządkować zgłoszone propozycje projektów do Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Podstawą do przygotowania zakresu tematycznego KPO oraz weryfikacji zgłoszonych projektów pod kątem celów społeczno-gospodarczych ma być tzw. Mapa Drogowa KPO. Została wypracowana z udziałem grup roboczych ds. wyboru projektów, powołanych w MFPR.

W skład grup wchodzą przedstawiciele wszystkich resortów, regionów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz eksperci zewnętrzni. Mapa Drogowa będzie aktualizowana wraz z postępem prac nad rozporządzeniami budżetowymi prowadzonymi przez Komisję Europejską, Radę Europejską i Parlament Europejski.

Jarosińska-Jedynak przypomniała, że Polska będzie czwartym największym beneficjentem Funduszu Odbudowy w pierwszej fazie dystrybucji środków. W drugiej fazie Polska może liczyć na szóstą, najwyższą alokację spośród wszystkich państw członkowskich.

Ostateczny podział środków ma być znany będzie w połowie 2022 r., podkreśliła.

Polska otrzyma na realizację KPO w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. 70% tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. – w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro.

„Na razie rozmawiamy na temat części dotacyjnej, ten system dotacyjny ma […] ruszyć w przyszłym roku i ma być realizowany do 2023 roku. Więc musimy tutaj znaleźć dobre projekty, które wypełnią nam kwestie związane z dotacjami. Natomiast nad systemem pożyczek jeszcze wszyscy pracujemy, łącznie z Komisją Europejską, ponieważ Komisja też nie pokazała ostatecznych wytycznych, jak będzie wyglądał system pożyczkowy” – powiedziała minister.

„Na razie koncentrujemy się na systemie dotacji, jeżeli projektów będzie dużo, będziemy mogli zastanawiać się czy realizować je w formie pożyczek, jeżeli beneficjenci się zgodzą” – dodała.

Poinformowała, że dla dobrych projektów będą poszukiwane inne źródła finansowania.

„Chcemy zapewnić też tym dobrym projektom inne źródła finansowania, których mamy naprawdę dużo, więc trudno powiedzieć […] tym bardziej, że jest już [blisko] 60% środków umiejscowionych, bo muszą wypełniać kwestie, związane z Zielonym Ładem i Cyfryzacją” – powiedziała.

Możliwe będzie łączenie dotacji.

W ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (funkcjonującego jako część zaproponowanego przez Komisję instrumentu Next Generation EU o wartości 750 mld euro) mają zostać przyznane państwom członkowskim dotacje o łącznej wartości 312,5 mld euro, a pozostałe 360 mld euro zostanie udzielone w formie pożyczek. W przypadku 70% z kwoty 312,5 mld euro podstawą alokacji będzie wielkość populacji państwa członkowskiego, odwrotność jego PKB na mieszkańca oraz średnia stopę bezrobocia w ciągu ostatnich 5 lat (2015-2019), w odniesieniu do średniej UE. O alokacji pozostałych 30% decydować ma wskaźnik PKB w 2020 r oraz prognozy na rok 2021.

Źródło: ISBnews