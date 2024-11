Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2024 r. wyniosło ok. 649,3 mld zł tj. 74,9% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 137,5 mld zł (tj. o 26,9%) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (511,8 mld zł, tj. 73,8% planu), podało Ministerstwo Finansów.

„Nominalny wzrost wydatków po dziesięciu miesiącach 2024 wynika ze wzrostu wydatków ogółem zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 rok. Wzrost wydatków w ustawie budżetowej na 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wynosi 24,9% tj. 173,0 mld zł i związany jest z priorytetami zaplanowanymi w ustawie na 2024 rok tj. m.in.:

* wypłatą tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r. z budżetu państwa, które w 2023 r. były finansowane z Funduszu Solidarnościowego (zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 29,5 mld zł);

* realizacją programu 'Rodzina 800+’ – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrosła do 800 zł (zaplanowano wydatki wyższe o 23,5 mld zł w stosunku do roku 2023);

* zwiększeniem wydatków obronnych w budżecie państwa (zaplanowano wydatki wyższe o 20,7 mld zł w stosunku do roku 2023);

* zwiększeniem finansowania zdrowia z budżetu państwa (zaplanowano wydatki wyższe o 14,2 mld zł w stosunku do roku 2023)” – czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-październik 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

* Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 142,6 mld zł tj. 79,4% planu,

* Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 105,3 mld zł tj. 89,2% planu,

* Obrona Narodowa – w wysokości 76,9 mld zł tj. 65,4% planu,

* Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 51 mld zł tj. 76,6% planu,

* Budżety wojewodów – w wysokości 45,3 mld zł tj. 81,2% planu,

* Sprawy wewnętrzne – w wysokości 34,9 mld zł tj. 76,7% planu,

* Środki własne UE – w wysokości 26,5 mld zł tj. 76,9% planu,

* Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 25,7 mld zł tj. 81,4% planu, wymieniono w materiale.

Źródło: ISBnews