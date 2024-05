Wykonanie wydatków budżetu państwa na koniec kwietnia br. wyniosło 254 mld zł, tj. sięgnęło 29,3% planu rocznego i było o ok. 70,3 mld zł (tj. o 38,3%) wyższe w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (kiedy wyniosły one 183,7 mld zł, tj. 26,5% planu), podało Ministerstwo Finansów.

„W okresie styczeń-kwiecień 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 56 mld zł tj. 31% planu,

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 49,9 mld zł tj. 42,3% planu,

Obrona Narodowa – w wysokości 27,3 mld zł tj. 23,3% planu,

Budżety Wojewodów – w wysokości 18,3 mld zł tj. 38,9% planu,

Sprawy wewnętrzne – w wysokości 15,1 mld zł tj. 34,9% planu,

Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 13,8 mld zł tj. 20,8% planu.

Środki własne UE – w wysokości 11,3 mld zł tj. 32,8% planu.

Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 10,3 mld zł tj. 32,8% planu” – czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-kwiecień 2024 wyższe r/r wykonanie odnotowano w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 27,4 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024, wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 13,6 mld zł i było wyższe od wykonania po czterech miesiącach 2023 o 3,0 mld zł tj. o ok. 27,8%. Ponadto, w kwietniu zostało wypłacone bezpośrednio z budżetu ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. trzynasta emerytura, która w ubiegłym roku finansowana była z Funduszu Solidarnościowego, wskazał resort.

„Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 13,8 mld zł ze wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki płac dla nauczycieli o 30% i dokonaniem rozliczenia środków należnych i już przekazanych. Ponadto w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na część rozwojową subwencji ogólnej dla JST” – czytamy dalej.

W części 84 – Środki własne UE w okresie styczeń – kwiecień 2024 r. przekazano do budżetu UE więcej o 2,6 mld zł, (r/r). Było to spowodowane przede wszystkim rozliczeniem w marcu br. niedopłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie w kwocie 2 mld zł poprzez zwiększenie raty składki za ten miesiąc, podano także.

W części 85 – Budżety wojewodów wykonanie było wyższe o ok. 4,1 mld zł, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz środków przekazanych dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej a także środków na staże i specjalizacje medyczne.

Natomiast, w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej środków na wydatki o 1,0 mld zł, co wynika ze wzrostu poziomu obsługiwanego zadłużenia oraz bieżącego rozkładu jego obsługi.

Źródło: ISBnews