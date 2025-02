Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń br. wyniosło 50,6 mld zł tj. 5,5% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 2,8 mld zł (tj. o 5,8%) w stosunku do stycznia 2024 r. (47,8 mld zł, tj. 5,5% planu), podało Ministerstwo Finansów.

„Po styczniu 2025 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

* Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 10,2 mld zł tj. 5,1% planu,

* Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 6,3 mld zł tj. 12,7% planu,

* Obrona Narodowa – w wysokości 4,9 mld zł tj. 4,0% planu,

* Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 4,1 mld zł tj. 5,4% planu,

* Budżety wojewodów – w wysokości 3,9 mld zł tj. 9,1% planu,

* Zdrowie – w wysokości 3,7 mld zł tj. 9,9% planu,

* Sprawy wewnętrzne – w wysokości 3 mld zł, tj. 6,3% planu,

* Środki własne UE – w wysokości 2,9 mld zł tj. 8,5% planu,

* Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 2,4 mld zł tj. 7,1% planu” – czytamy w komunikacie.

Porównując wykonanie wydatków po pierwszym miesiącu 2025 r. z okresem styczeń 2024 r. wyższe wykonanie odnotowano w części 46 – Zdrowie, więcej o 3,3 mld zł, w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. W części 29 – Obrona narodowa wykonanie było wyższe o 1,2 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego, podano także.

„W części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 1,0 mld zł), co związane było z realizacją programu 'Aktywny rodzic’ oraz świadczeń wspierających. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 2,4 mld zł i było niższe od wykonania po pierwszym miesiącu 2024 o 0,5 mld zł tj. o ok. 16,1%” – czytamy dalej.

Natomiast w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było niższe o 7,6 mld zł, z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany m.in. w zasadach ustalania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 2025 r. subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, stąd niższa, w porównaniu do roku 2024, kwota wydatków dla tej części.

Źródło: ISBnews