Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2025 r. wyniosło 470,5 mld zł, tj. 51,1% rocznego planu, jednocześnie było wyższe o ok. 31,3 mld zł (tj. o 7,1%) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (439,3 mld zł, tj. 50,7% planu), podało Ministerstwo Finansów.

„Porównując wykonanie wydatków po lipcu 2025 r. z okresem styczeń-lipiec 2024 r. ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania:

1. w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20- Gospodarka (I transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych”,

2. w lipcu br. środków w kwocie 16 mld zł z części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023″ – czytamy w komunikacie.

Po lipcu 2025 r. najwyższe kwotowo wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

* Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 97,7 mld zł tj. 49,2% planu,

* Obrona narodowa – w wysokości 51,8 mld zł tj. 43,7% planu,

* Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 39,0 mld zł tj. 51,7% planu,

* Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 32,4 mld zł tj. 64,3% planu,

* Budżety wojewodów – w wysokości 31,1 mld zł tj. 59,0% planu,

* Zdrowie – w wysokości 26,4 mld zł tj. 61,6% planu,

* Sprawy wewnętrzne – w wysokości 26,0 mld zł tj. 53,0% planu,

* Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – w wysokości 25,6 mld zł tj. 77,3% planu,

* Gospodarka – w wysokości 20,8 mld zł tj. 56,5% planu,

* Środki własne UE – w wysokości 20,6 mld zł tj. 59,3% planu, wymieniono w materiale.

Źródło: ISBnews