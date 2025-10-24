Ruch graniczny (z Polski i do Polski) zwiększył się o 0,5% r/r w 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w ub.r. była o 50,2% większa niż wartość wydatków mieszkańców Polski (rezydentów) za granicą.

„W 2024 roku ruch graniczny (z Polski i do Polski) zwiększył się o 0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Większość przekroczeń granicy stanowili cudzoziemcy (56%). Największe natężenie przekroczeń granicy odnotowano na lądowej granicy Polski z krajami Unii Europejskiej – aż 72,8% ogółu wszystkich przekroczeń. Na lotniskach odbywało się 19,2% ruchu granicznego. Na granicy zewnętrznej UE odprawiono 7,4% wszystkich przekroczeń, a najmniejszy ruch (0,6%) przypadł na granicę morską. Warto dodać, że wzrost liczby podróży odnotowano wyłącznie na lotniskach (o 14,1%), podczas gdy na wszystkich innych odcinkach granicy zanotowano spadki” – czytamy w komunikacie poświęconym publikacji GUS „Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2024 r.”.

Zarówno dla mieszkańców przygranicznych regionów, jak i dla wielu cudzoziemców, granica nie jest przeszkodą, lecz częścią codziennego życia. Badania GUS potwierdzają, że największa intensywność ruchu i wydatków koncentrowała się w pasie do 50 km od granicy, podano także.

Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Polski dotyczyły w dużej mierze wypoczynku, rekreacji, wakacji (43,7%) oraz zakupów (22,8%). Spośród ogólnej liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski 57,6% związanych było z dokonaniem zakupów, czytamy dalej.

GUS zauważa też, że cudzoziemcy wydają w Polsce więcej niż Polacy za granicą.

„W 2024 r. szacunkowa wartość zakupionych towarów i usług była większa niż przed rokiem, zarówno przez cudzoziemców przebywających w Polsce – o 5,3%, jak i Polaków za granicą – o 12,9%. Wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w 2024 r. była o 50,2% większa niż wartość wydatków mieszkańców Polski (rezydentów) za granicą” – podał.

Wśród wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce przeważały wydatki na zakup towarów – 71,4% (na usługi – 28,6%). Natomiast w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski większość stanowiły wydatki na usługi – 64,3% (na zakup towarów – 35,7%).

