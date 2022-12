Wydatki Krajowego Funduszu Drogowego zostały określone na 23,5 mld zł w roku 2023, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„W roku 2023 wydatki Krajowego Funduszu Drogowego to 23,5 mld zł, a obsługa zadłużenia to ok. 3 mld zł” – powiedział Skuza podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego na 31 października 2022 r. wyniosło 83 967 mln zł. Szacunkowe koszty obsługi długu w 2023 roku, zgodnie z uzgodnionym planem finansowym KFD na 2023 roku, wyniosą 3 022,4 mln zł.

W przypadku pełnej realizacji planu finansowego na rok 2022 i 2023 rok w zakresie wydatków, jak i wpływów, przy założeniu, że kurs EUR z 31/10/2022 roku nie ulegnie zmianie, poziom zadłużenia na koniec 2023 roku powinien wynieść maksymalnie 90 830,7 mln zł, podano także.

Źródło: ISBnews