Na budowanie cyberodporności w sferze cywilnej zaplanowano w br. rekordowe wydatki przekraczające 3,1 mld zł, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie administracji publicznej, samorządów i kluczowych sektorów gospodarki.

„W cyberprzestrzeni nie ma bezpiecznych przystani – obecnie ataki mogą dotknąć każdego. Dlatego Polska nie tylko reaguje, ale działa z wyprzedzeniem – wzmacniamy swoje systemy, procedury i kompetencje. Ponad 3,1 mld zł, które przeznaczamy w tym roku na cyberbezpieczeństwo, to jasny sygnał: jesteśmy zdeterminowani, by być o krok przed cyberprzestępcami” – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Ministerstwo Cyfryzacji w 2025 roku zarządza rekordowymi środkami przeznaczonymi na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa:

* blisko 90 mln zł w dotacjach celowych – to poziom wyższy o 30% w porównaniu do 2024 roku,

* blisko 40 mln zł na bieżącą działalność Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego, prowadzonego przez NASK-PIB,

* 355 mln zł z Funduszu Cyberbezpieczeństwa dla kluczowych podmiotów – o 68 mln zł więcej niż w 2023 roku,

* ok. 860 mln zł w ramach inwestycji KPO (m.in. 271 mln zł na program „Cyberbezpieczny Rząd” oraz ponad 300 mln zł na zabezpieczenie sektora wodociągów),

* 1,8 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w tym projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” (1 474 mln zł) i „Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK” (310 mln zł), wymieniono w materiale.

„Łącznie daje to ponad 3,1 mld zł w sferze cywilnej, co stanowi największą w historii inwestycję w budowanie cyberodporności Polski” – podsumowano.

Źródło: ISBnews