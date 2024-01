Wydatki na Fundusz AI (sztucznej inteligencji) rząd chce uwzględnić w nowelizacji budżetu, zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

„Dajcie nam szansę, żebyśmy zaczęli pracę nad nowelizacją budżetu, ona dopiero przed nami. Dajcie nam szansę, żebyśmy popracowali nad nowym budżetem” – powiedział Gawkowski, odpowiadając na pytanie o to, z jakiego budżetu i w jakiej wysokości będą pochodziły środki na Fundusz AI podczas konferencji prasowej dotyczącej powołania zespołu doradczego: PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski.

„Chciałbym, by znalazły się w Polsce pieniądze dedykowane na sztuczną inteligencję, marzyłbym sobie, by były szybko, ale jestem w stanie z grupą poczekać [na owe środki]” – dodał Gawkowski.

Minister cyfryzacji poinformował dziś, że resort powołał zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski, który będzie opracowywał rekomendacje wykorzystania AI dla usprawnienia konkretnych obszarów działania państwa.

Pomysłodawcą zespołu jest Miron Mironiuk – założyciel i CEO Cosmose AI, polskiej firmy działającej na największych rynkach Azji, który we wrześniu ub.r. uruchomił pilotażowy program nauczania programowania w szkołach podstawowych „Programowanie = Nasz Drugi Język”, pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Zespół i zaangażowanie ekspertów we wsparcie administracji to element strategii Polska Top10. Do składu zespołu dołączyli także Agnieszka Mikołajczyk-Bareła, Kamila Staryga, Marek Cygan, Tomasz Czajka, Karol Kurach oraz Łukasz Kidziński.

Inicjatorzy grupy określili na start 10 obszarów, w których sztuczna inteligencja ma szansę realnie i mierzalnie usprawnić działanie państwa – to zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia publicznego, skutecznego państwa oraz rozwoju, w których AI może pozwolić na zwiększenie efektywności, eliminację barier lub lepsze planowanie. Zespół będzie przygotowywać rekomendacje i dzielić się wiedzą praktyków sztucznej inteligencji z administracją rządową.

Źródło: ISBnews