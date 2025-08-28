Przyjęty dziś przez rząd wstępny projekt ustawy budżetowej na 2026 rok zakłada m.in. rekordowe środki na obronę narodową w wysokości 200,1 mld zł, co stanowi 4,81% PKB planowanego w projekcie, podało Ministerstwo Finansów.

„Na rok 2026 w budżecie oraz planie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zabezpieczono rekordowe środki na obronę narodową w wysokości 200,1 mld zł, co stanowi 4,81% PKB planowanego w projekcie budżetu na rok 2026” – czytamy w komunikacie.

W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

* dochody budżetu państwa na kwotę 647,2 mld zł,

* wydatki budżetu państwa na kwotę 918,9 mld zł,

* deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 271,7 mld zł.

Źródło: ISBnews