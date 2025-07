Wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 mld zł w 2024 r. (stanowiły 8,1% PKB) i były wyższe o ok. 47 mld zł r/r, tj. o 19,1% r/r, wynika ze wstępnych szacunków Narodowego Rachunku Zdrowia opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W 2024 r., według wstępnych szacunków, bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 mld zł, co stanowi wzrost o 47 mld zł w stosunku do danych o wstępnych wydatkach w 2023 r., opracowanych w ramach NRZ, które osiągnęły poziom 246,6 mld zł. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (zarówno publiczne, jak i pry­watne) stanowiły w 2024 r. 8,1% wstępnie oszacowanego PKB, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wstępnymi danymi dla 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

W 2024 r. publiczne wydatki bieżące wzrosły do 229,1 mld zł, tj. o 37,1 mld zł więcej w porównaniu z 2023 r. Udział tych wydatków w PKB wyniósł w 2024 r. 6,3% (w 2023 r. 5,6%). Z kolei prywatne wydatki bieżące, obejmujące m.in. wydatki gospodarstw domowych, zwiększyły się w 2024 r. o 9,9 mld zł i przyjęły wartość 64,5 mld zł. podano także.

„Zgodnie z ustawą budżetową na 2024 r. oraz projekcją planu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), zaplanowano na ochronę zdrowia na ten rok środki w wysokości 193,3 mld zł, które w ciągu roku zostały zwiększone, a ich ostateczne wykonanie wyniosło 210,6 mld zł (w tym 0,85 mld zł z Funduszu Pomocy przekazanych NFZ), co stanowi 6,85% PKB (z roku N-2). Podkreślenia wymaga, że środki te w roku 2024 były o 25,8 mld zł wyższe (14%) od nakładów przekazanych na ochronę zdrowia w 2023 r.” – czytamy dalej w materiale GUS.

W latach 2014-2024 można zaobserwować stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Dotyczy to zarówno corocznych planów nakładów według ustawy, jak ich wykonania, które prawie zawsze było większe od planu, z wyjątkiem 2014 r. Pomiędzy 2014 a 2024 r. nakłady na ochronę zdrowia według planu wzrosły o 163,4%, natomiast według wykonania zwiększyły się o 188,9%. Największy roczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia według wykonania odnotowano w tym okresie w 2023 r. – o 22,4%, wskazano także.

Źródło: ISBnews