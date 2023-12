Jedna czwarta badanych, którzy zamierzają się bawić w Sylwestra, przyznaje, że ze względu na inflację wyda mniej, ale pozostali z różnych powodów, m.in. właśnie przez rosnące koszty, wydadzą więcej, wynika z danych BIG InfoMonitor. W rezultacie na sylwestrowe zakupy przeznaczymy w tym roku średnio o 32% więcej niż rok temu (258 zł wobec 195 zł rok wcześniej). 22% badanych w ogóle nie planuje świętowania i związanych z tym wydatków.

„Imprezę u siebie w domu lub u znajomych planuje […] 24% Polaków. Choć możliwości bardziej wystawnego świętowania jest wiele, to na przyjęcie zorganizowane w lokalu zdecyduje się tylko 3% badanych. Jeszcze mniej, bo zaledwie 2%, chce spędzić Sylwestra w kinie, teatrze, operze czy na imprezie pod gołym niebem. Sylwestrowy wyjazd również będzie spełnionym marzeniem tylko nielicznych. Na wyjazd w kraju uda się w tym czasie 3% ankietowanych, a za granicę 1%” – czytamy w komunikacie.

O ile Boże Narodzenie celebrują niemal wszyscy (prawie 98%), to już świętowanie Sylwestra w dużym stopniu zależne jest od wieku i stopnia zamożności – wynika z badania zleconego przez BIG InfoMonitor. Wśród 18-24 latków w ten czy inny sposób bawić się będzie 60% osób, podczas gdy w gronie 65 plus – 26%. Na jeszcze większe podziały wpływa nasz status materialny. Wśród osób, które żyją na granicy ubóstwa, na zabawę pozwoli sobie co dziesiąty, a wśród zamożnych – 6 na 10 ankietowanych, podkreślono.

Według badania zleconego przez BIG InfoMonitor blisko połowa z nas (48%) chce się zmieścić w przedziale wydatków od 100 do 200 zł. Zdecydowanie przybyło jednak osób, które na Sylwestra i Nowy Rok zakładają wydać więcej niż 200 zł. Ich udział wzrósł z 23 do 30%. O 1 pkt proc. (czyli do 10% badanych w 2023 r.) wzrosła także liczba osób chcących zmieścić się w przedziale 300-500 zł. Średnie wydatki na Sylwestra w tym roku wyniosą więc 258 zł, ale ponad jedna piąta Polaków (22%) nie planuje ich ponosić w ogóle. Przed rokiem zrobiło tak 24% osób, podsumowano.

Badanie Quality Watch „Wydatki świąteczne i Sylwestrowe Polaków” dla BIG InfoMonitor. Wykonane w dniach 1-4 grudnia 2023, metodą CAWI wśród reprezentatywnej grupy Polaków w wieku 18+, próba 1078 osób.

Źródło: ISBnews