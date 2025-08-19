Na zorganizowanie wyprawki szkolnej dla jednego ucznia Polacy wydadzą średnio 617,4 zł, wynika z badania Barometr Providenta. To o ok. 40 zł mniej niż w 2024 r.

„617,40 zł – tyle przeciętnie planujemy wydać w tym roku na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka. Z najnowszego badania Barometr Providenta wynika, że średnie wydatki na wyprawkę szkolną spadły o prawie 40 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym (656,62 zł). Rodzice są bardziej ostrożni, częściej sięgają po oszczędności i planują zakupy z większym wyprzedzeniem – ale nie rezygnują z potrzeb dzieci” – czytamy w komunikacie.

Więcej rodziców deklaruje wydatki na wyprawkę nieprzekraczające 300 zł (wzrost do 27,2% w 2025 r. w porównaniu z 21,2% w 2024 r.), podano także.

Z badania wynika, że gospodarstwa domowe z dochodami do 3000 zł są najbardziej wrażliwe na cenę (73,1%), najmniej na funkcjonalność (28,6%), walory edukacyjne (13,8%) i modę (11,2%). Natomiast te z wyższymi dochodami, przekraczającymi 5000 zł, bardziej stawiają na funkcjonalność (66,8%) i upodobania dzieci (57,4%).

Zakupy do szkoły są finansowane bieżących dochodów (68,1%) i programów socjalnych, z których korzysta co trzeci rodzic (33,6%). Wyprawka szkolna finansowana oszczędnościami dotyczy 27,5% opiekunów.

„Młodzi rodzice (18-24 lata) są grupą najbardziej zależną od zewnętrznego wsparcia – aż 80% z nich korzysta z programów socjalnych, a co piąty (22,9%) z karty kredytowej” – czytamy dalej.

Mieszkańcy największych aglomeracji są bardziej skłonni odkładać zakupy do pierwszych dni szkoły – robi tak 33,5% badanych zamieszkujących miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. Osoby z mniejszych miejscowości i wsi stawiają na planowanie – 9 na 10 z nich planuje zakupy i szuka okazji przez całe lato.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae metodą CAWI na próbie N=1001 dorosłych Polaków, w lipcu 2025 r.

Źródło: ISBnews