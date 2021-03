Planowane jest wydłużenie dawki między podawaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki; w przypadku szczepionki firmy AstraZeneca ma to być 12 tygodni, natomiast w przypadku szczepionki Pfizer-BioNTech – maksymalny dopuszczalny czas, podany przez producenta, poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Podkreślił, że zmiany te wynikają z rekomendacji Rady Medycznej i mają na celu zwiększenie liczby zaszczepionych.

„Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podawaniem pierwszej, a drugiej dawki szczepionki. Oczywiście jest to wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Aktualne wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez żadnej szkody, bez żadnego uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek, a z kolei będzie można dzięki temu tez przyspieszyć liczbę prowadzonych szczepień” – powiedział Dworczyk w trakcie konferencji prasowej.

Od przyszłego tygodnia szczepienie drugą dawką Astra Zeneca po 12 tygodniach od podania pierwszej dawki, natomiast przypadku szczepionki Pfizer –BioNTech – po upływie 42 dni. Jest to maksymalny czas, dopuszczalny przez producenta. Dotychczas pacjenci byli szczepieni drugą dawką po 21 dniach po przyjęciu pierwszej.

Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej osoby, które przebyły zakażenie będą szczepione po 6 miesiącach od zakażenia jedną dawką szczepionki.

Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że do najbliższej niedzieli – tj. do 7 marca planowane jest zakończenie szczepień ponad 90% nauczycieli. Szczepienia tej grupy zawodowej mają zakończyć się do 14 marca.

Natomiast 8 marca rozpoczną się dodatkowe szczepienia osób z grupy 0 (lekarzy i pracowników podmiotów medycznych), które nie były zaszczepione. Jak wynika z przedstawionego harmonogramu – szczepienia te (szczepionką AstraZeneca) miałyby się zakończyć 21 marca.

10 marca rozpoczną się zapisy dla osób przewlekle chorych (grupa 1b), a 15 marca – szczepienia dla pacjentów z tej grupy. Z kolei 22 marca rozpocznie się szczepienie pacjentów w wieku 69 lat, a potem kolejnych roczników, 29 marca – rozpocznie się szczepienie pacjentów z grupy 1c (służb mundurowych), począwszy od osób, które na co dzień stykają się z chorymi.

Na szczepienia grupy 1c będzie przekazywanych tygodniowo 32 tys. dawek szczepionki AstraZeneca.

Jeżeli chodzi o pacjentów w wieku 65-69 lat – ich rejestracja rozpocznie się od najstarszych (rocznik 1951) w dniu 11 marca i będzie trwała przez trzy dni.

W dniach 18-20 marca mają być rejestrowane do szczepień osoby urodzone w latach 1952-1954, w dniach 22-24 marca – osoby, które urodziły się w latach 1954-1956. Od 25 marca ponownie będą mogli zapisać się pacjenci w wieku 70 lat i więcej.

Dzisiaj poinformowano, że ostatniej doby zaszczepiono 151 148 osób, a łącznie wykonano 3 619 316 szczepień. Do Polski dostarczono dotychczas 4 466 360 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 4 215 410, a 4 932 zostało poddanych utylizacji. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 3 872.

