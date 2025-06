Wydźwięk dzisiejszej konferencji prasowej prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego był dosyć jastrzębi, aoceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Wskazują, że ich dotychczasowy scenariusz bazowy, zakładający cięcie stóp o 25 pb w lipcu i kolejne dwie obniżki we wrześniu i listopadzie, jest obecnie bardzo niepewny.

„Wydźwięk konferencji prasowej prezesa NBP był dosyć jastrzębi. Nie padły jednoznaczne deklaracje o gotowości do dalszego złagodzenia polityki pieniężnej. Prezes podkreślał ryzyka inflacyjne związane z cenami energii elektrycznej i polityką fiskalną, mniejszą wagę przywiązując do spadku bieżącej presji inflacyjnej i dezinflacyjnego oddziaływania decyzji URE w sprawie cen gazu. Sugeruje to, że NBP nie będzie się spieszył z dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej” – napisali Rafał Benecki i Adam Antoniak w komentarzu po konferencji.

Spodziewają się, że bieżące dane inflacyjne i nowa projekcja mogą dostarczyć argumentów za dalszymi obniżkami stóp procentowych, ale funkcja reakcji NBP ponowne wydaje się zmieniać.

„Nasz dotychczasowy scenariusz bazowy, zakładający cięcie stóp o 25pb w lipcu i kolejne dwie obniżki we wrześniu i listopadzie, jest obecnie bardzo niepewny. Wg naszych prognoz, inflacja znajdzie się w celu NBP już w lipcu, a wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w IV kw. 2025 niezmiennie uważamy za mało prawdopodobny biorąc pod uwagę kształtowanie się cen na hurtowym rynku energii. Jednak NBP nie wykazuje chęci do szybkiego kontynuowania obniżek stóp procentowych” – podsumowali ekonomiści.

Glapiński poinformował dziś, że RPP nie zapowiada obecnie żadnej przyszłej ścieżki stóp procentowych i czeka na kształt projektu przyszłorocznego budżetu i informacje o cenach energii elektrycznej na IV kwartał br. Dodał, że nadal część członków Rady wskazuje jako możliwy termin dalszego obniżania stóp procentowych lipiec, a część – jesień.

RPP zdecydowała wczoraj – zgodnie z oczekiwaniami – pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Konsensus na posiedzenie Rady w tym tygodniu zakładał brak zmian wysokości stóp procentowych.

Źródło: ISBnews