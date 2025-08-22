Narodowy Bank Polski (NBP) szacuje, że wzrost kursu złotego może przyczynić się do odnotowania przez NBP ujemnego wyniku finansowego za rok 2025 (przekraczającego nawet 30 mld zł, gdyby kursy walut obcych kształtowały się na poziomie z końca czerwca br.), podał bank centralny.

„Obserwowane w bieżącym roku umocnienie złotego wobec walut obcych (w szczególności dolara amerykańskiego), może przyczynić się do odnotowania przez NBP ujemnego wyniku finansowego za rok 2025 (przekraczającego nawet 30 mld zł, gdyby kursy walut obcych kształtowały się na poziomie z końca czerwca br.). Umocnienie złotego nie oznacza zmiany wielkości zasobów oficjalnych aktywów rezerwowych NBP, które na koniec lipca 2025 r. wynosiły ponad 255 mld USD, z czego wartość złota monetarnego stanowiła prawie 55 mld USD. Aprecjacja złotego skutkuje jednak spadkiem wartości aktywów rezerwowych w przeliczeniu na złote, co – zgodnie z zasadami rachunkowości Eurosystemu – pomniejsza na koniec roku wynik finansowy banku centralnego. Jednocześnie silny wzrost ceny złota w bieżącym roku powinien ograniczać wpływ ujemnej wyceny walut obcych na kapitał NBP” – czytamy w wyjaśnieniu dot. szacunku wyniku finansowego NBP.

Wskazano, że prognozowanie wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością i zależy od czynników, na które bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu (np. kursy walut obcych, zagraniczne stopy procentowe). Dzienne zmiany tych czynników wpływają na istotne wahania wyniku finansowego NBP.

Bank centralny podał wcześniej w sprawozdaniu ze swojej działalności, że w 2024 r. odnotował stratę w wysokości ok. 13,35 mld zł.

Źródło: ISBnews