Wysoka cena gazu będzie się utrzymywała, a ze względu na przewidywany deficyt gazu w Europie przyszły rok będzie trudny dla Starego Kontynentu, ocenia przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC) i jego minister gospodarki Janusz Steinhoff.

„Wysoka cena gazu będzie się utrzymywała, dodatkowo analitycy zwracają uwagę, że w przyszłym roku deficyt gazu w Europie będzie wynosił ponad 20 mld m3. Przyszły rok będzie więc pod tym względem trudny dla Europy” – powiedział Steinhoff, cytowany w komunikacie.

Ekspert BCC podkreślił także, że aktualnie Europa zużywa około 500 mld m3 gazu rocznie, zaś wielkość rosyjskich dostaw wynosiła około 150-170 mld m3. Aby więc dokonać substytucji rosyjskich dostaw, musimy jako UE rozbudować znacząco infrastrukturę przesyłową, która umożliwi import gazu z innych kierunków. Według niego na ten program musimy przeznaczyć 2-3 lata.

Były wicepremier uważa, że embargo na dostawy gazu do Europy powinno być utrzymane.

„Ja się za tym embargiem zdecydowanie opowiadam i jestem w tej materii dość radykalny, uważam, że świat i Europa nie powinny traktować Federacji Rosyjskiej jako wiarygodnego dostawcy nośników energii, dopóki nie zmieni się tam system społeczno-polityczny. Bo przecież jest to kraj niedemokratyczny, który wielokrotnie udowodnił, że nie postępuje zgodnie z realiami, które funkcjonują we współczesnej Europie czy świecie. Jeżeli w tej kwestii nic się nie zmieni, to uważam, że to embargo na dostawy gazu do Europy powinno być utrzymane. Rosja przez wiele lat udowadniała, iż dostawy nośników energii traktuje jako skuteczne narzędzie prowadzonej przez siebie imperialnej polityki” – stwierdził Steinhoff.

Źródło: ISBnews