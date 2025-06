Kilka dni po rozpoczęciu ataków Izraela na Iran w cenach ropy utrzymuje się premia za ryzyko geopolityczne. Wzrost cen ropy i paliw gotowych powodował podwyżki paliw na krajowym rynku hurtowym już w następnym dniu po ataku i będzie kontynuowany w przyszłym tygodniu, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

18 czerwca br. średnie ceny detaliczne ukształtowały się na poziomach odpowiednio dla benzyny bezołowiowej 95 – 5,82 zł/l, bezołowiowej 98 – 6,55 zł/l, oleju napędowego – 5,82 zł/l i autogazu – 2,80 zł/l.

A zatem tylko w przypadku autogazu mamy ceny na poziomie z ubiegłego tygodnia, natomiast średnie ceny benzyny Pb95, Pb98 i diesla rosły odpowiednio o 10, 7 i 12 gr/l.

Średnia zmian cen nie odzwierciedla tego, co możemy zaobserwować na znanych sobie lokalnych stacjach. O ile na części stacji ceny zmieniają się tak jak pokazuje to zmiana średnich cen dla całego kraju, to są też takie gdzie w ceny, zwłaszcza diesla, rosły skokowo nawet o 20 – 40 groszy na litrze.

Najbardziej rosły ceny diesla i to w przypadku tego paliwa istnieje ryzyko dalszych średnio kilkunastogroszowych podwyżek w kolejnych dniach.

Na kolejny tydzień czerwca (23-27 czerwca) prognozujemy średnie ceny paliw na poziomie odpowiednio dla:

benzyny Pb95: 5,83 – 5,89 zł/l,

Pb98: 6,59 – 6,63 zł/l,

oleju napędowego: 5,88 – 5,94 zł/l

autogazu: 2,80 – 2,84 zł/l.

Ceny benzyn i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem o około 63 – 64 gr/l, a autogaz pozostaje o 10 gr/l droższy.

Ceny sierpniowej serii kontraktów na ropę Brent w środę utrzymują się w okolicach 76,50 USD/bbl, czyli około 2 USD/bbl poniżej tegorocznych maksimów, ustanowionych 13 czerwca na poziomie 78,50 USD/bbl.

W cenach ropy wciąż mamy premię za ryzyko geopolityczne. W wyniku izraelskich ataków na infrastrukturę naftową Iranu nie doszło do większych zniszczeń, które mogłyby ograniczyć irański eksport ropy naftowej. Główny irański terminal eksportowy Kharg (90% irańskiego eksportu) nie był celem ataku. Ewentualne wstrzymanie eksportu ropy irańskiej (1,5 mln bbl/d) uderzy przede wszystkich w niezależne chińskie rafinerie, które są głównym odbiorcą irańskiej ropy. W dalszym ciągu największe obawy budzi jednak kwestia transportu ropy naftowej (15,6 mln bbl/d) i produktów naftowych (około 4,5 mln bbl/d) przez Cieśninę Ormuz. Największy wolumen ropy naftowej przesyła tą drogą Arabia Saudyjska – blisko 40% całkowitej transportowanej przez cieśninę ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w związku z konfliktem Iran-Izrael podkreśliła gotowość do uwolnienia rezerw strategicznych ropy naftowej, co z kolei skrytykował OPEC. Zdaniem sekretarza generalnego OPEC takie działanie byłoby obecnie nieuzasadnione, gdyż wojna Izrael-Iran nie ma póki co wpływu na zmiany podaży i bilansu na rynku ropy naftowej.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zgodnie z najnowszymi prognozami oczekuje w dalszym ciągu utrzymania znacznej nadwyżki podaży ropy naftowej do końca 2026 roku. W I kwartale 2026 roku nadwyżka podaży ma osiągnąć ponad 2,5 mln bbl/d. IEA zrewidowała w dół prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku o 140 tys.bbl/d do 0,72 mln bbl/d. Prognozowane przez IEA tempo wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej jest prawie dwukrotnie niższe niż oczekuje OPEC. Zdaniem IEA światowy popyt na ropę w tym roku ukształtuje się na poziomie 104 mln bbl/d, a szczyt światowej konsumpcji przypadnie koło roku 2029 na poziomie 105,6 mln bbl/d

Źródło: ISBnews / Reflex