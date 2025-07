Tempo wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej może spowolnić w 2025 r. do ok. 1,8% z 3,4% notowanych w 2024 r. z uwagi na wyższe cła i niepewność co do kierunków polityk handlowych, prognozuje Bank Światowy.

W raporcie wskazano, że pomimo rosnących ograniczeń w handlu, coraz więcej krajów zwraca się ku regionalnym porozumieniom handlowym (RTA). Integracja regionalna między krajami Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) uzupełnia integrację globalną i może działać jako bufor przeciwko globalnej fragmentacji.

„Spodziewamy się, że globalny wzrost handlu wyraźnie spowolni w tym roku, głównie z powodu skumulowanych skutków wyższych ceł i podwyższonej niepewności politycznej. Niepewność związana z polityką handlową osiągnęła rekordowy poziom po ogłoszeniu amerykańskich ceł w kwietniu, ale od tego czasu nieco się zmniejszyła, ponieważ administracja USA wycofała niektóre z planowanych środków i rozpoczęła negocjacje handlowe z wieloma krajami. Po mocnym początku roku, częściowo napędzanym przez frontloading przed podwyżkami ceł, prognozuje się, że roczny wzrost handlu spowolni z 3,4% w 2024 r. do około 1,8% w 2025 r” – czytamy w raporcie „Global Economic Prospects”.

Wskazano, że korekta w porównaniu z naszymi styczniowymi prognozami, wzrostu światowego handlu w 2025 r. o około 1,3 pkt proc. wobec ub.r. oznacza, że w tym tempie ekspansja handlowa wyniosłaby mniej niż połowę średniej rocznej wynoszącej około 4,9% w ciągu dwóch dekad przed pandemią COVID-19.

Rewizja prognoz handlu dotyczy prawie wszystkich grup krajów.

„Obniżenie ratingu od stycznia jest najbardziej widoczne w przypadku gospodarek rozwiniętych – wzrost handlu w 2025 r. ma obecnie wynieść około połowy wcześniejszych prognoz, podczas gdy gospodarki wschodzące i rozwijające się (EMDE) czekają cięcia o około jedną czwartą. Najnowsze dane podkreślają to spowolnienie: W kwietniu globalny wolumen importu towarów gwałtownie spadł do 2,9% r/r (z 6,7% w marcu), a wolumen importu towarów z USA spadł o prawie 20% m/m” – czytamy dalej.

Globalny wzrost handlu stoi w obliczu znacznego ryzyka spadku w obliczu szybko zmieniającej się polityki i utrzymującej się niepewności, podkreślono.

„Możemy zaobserwować dalszy wzrost apetytu na ograniczenia handlowe, gdy kraje powrócą do wcześniej ogłoszonych wyższych ceł lub rozszerzą środki odwetowe, tworząc szersze skutki uboczne. Takie środki mogą skłonić rynki trzecie do wprowadzenia własnych ograniczeń handlowych w celu ochrony krajowego przemysłu, wzmacniając efekt tłumienia przepływów handlowych i globalnego popytu” – czytamy dalej.

Oprócz tych krótkoterminowych presji, długoterminowa niepewność związana z dostosowaniem łańcucha dostaw zwiększa ryzyko pogorszenia sytuacji, podano w raporcie.

„Na przykład firmy mogą dalej opóźniać decyzje restrukturyzacyjne, ponieważ kierunki polityki pozostają niejasne, co spowalnia inwestycje w nowe strategie zaopatrzenia. Jeśli główne gospodarki utrzymają politykę zorientowaną do wewnątrz, łącznym efektem może być przedłużający się okres stłumionego wzrostu handlu, przy słabszych inwestycjach i wolniejszym wzroście produktywności” – czytamy w „Global Economic Prospects”.

Mimo, że światowy handel pozostawał jak dotąd odporny, obecnie obserwujemy wyraźne spowolnienie. Rosnące bariery i utrzymująca się niepewność polityczna już zaczęły szkodzić gospodarkom, narażając je na poważne ryzyko, podkreślono.

„Jednak nierówny charakter tych przeciwności – i odnowiony impet nowych i rozszerzonych umów handlowych – pokazuje, że dobrze ukierunkowane wysiłki polityczne mogą sprzyjać stabilizacji, stłumić wstrząsy w globalnym systemie handlowym i położyć podwaliny pod stopniowe ożywienie” – czytamy dalej.

„Globalny handel od dziesięcioleci jest potężnym motorem wzrostu gospodarczego. Decydenci muszą teraz podjąć zdecydowane działania. Łagodzenie napięć, postępy w negocjacjach handlowych, zmniejszanie ograniczeń, dywersyfikacja łańcuchów dostaw i otwieranie nowych rynków mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania tego silnika i poruszania się po przedłużającym się okresie stłumionej ekspansji handlowej” – podsumowano w raporcie.

