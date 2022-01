Podniesienie kwoty bazowej dla policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Służby Ochrony Państwa (SOP) to ponad 1 mld zł w roku 2022, wynika z projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy tych służb.

Projekty, dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacji trafiły właśnie do uzgodnień.

Projekty zostały opracowane w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. porozumieniem pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.

„Zgodnie z porozumieniem, funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z ustanowionego ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu 'Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025′, o ustanowieniu 'Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025′ oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw” – czytamy w uzasadnieniach.

Zgodnie z projektem, wielokrotność kwoty bazowej policjantów ma ulec zwiększeniu o 0,419, co spowoduje jej wzrost z 3,810 do 4,229. Taki poziom wielokrotności zapewnia m.in. podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 677 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 24 września 2021 r., podano także. Koszt tych zmian przełoży się na koszt dla finansów publicznych na poziomie 670,595 mln zł w 2022r, oraz 7188,08 mln zł w ciągu dziesięciu lat.

Projekty przewidują także podwyżkę uposażeń innych służb, podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku funkcjonariuszy straży pożarnej wielokrotność kwoty bazowej ma zostać zwiększona o 0,419, co spowoduje jej wzrost z 3,754 do 4,173. Szacowany koszt w roku 2022 to 207,17 mln zł, a w ciągu dziesięciu lat – 2 216,41 mln zł.

W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej o 0,419, ma przełożyć się na jej wzrost z 3,810 do 4,229. Szacowany koszt tych podwyżek w roku 2022 to 104,152 mln zł, a w ciągu dziesięciu lat 1 116,4 mln zł.

Przedstawiciele Służby Ochrony Państwa – jak wynika z projektu rozporządzenia – mają otrzymać wielokrotność kwoty bazowej, zwiększoną z o 0,419, co spowoduje jej wzrost z 4,480 do 4,899. Zmiany te mają kosztować 18,227 mln zł, a w ciągu dziesięciu lat 195,482 mln zł.

Źródło: ISBnews