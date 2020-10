Chcielibyśmy spowolnić rozwój pandemii i przynajmniej przejść do trendu liniowego 15-18 tys. zakażeń dziennie w przyszłym tygodniu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie mamy do czynienia z trendem wykładniczym w rozwoju epidemii.

„Najważniejszym zadaniem jest zmniejszyć tempo rozwoju pandemii. […] My musimy wszystko zrobić, używając tych obostrzeń, żeby spowolnić rozwój i przynajmniej przejść do trendu liniowego. […]. Jeżeli udałoby się utrzymać ten scenariusz wzrostu liniowego, to on nam pozwoli się utrzymać w okolicach 15-18 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu” – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że przyszły tydzień „rzeczywiście będzie krytyczny”, bo przekonamy się czy te pierwsze obostrzenia, które weszły dwa tygodnie temu zaczynają działać, zaczynają spowalniać pandemię.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 13 632 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 228 318 osób. Łącznie zmarło 4 172 osoby.

Źródło: ISBnews