Polska gospodarka przyspieszy do ok. 3,5-4% w 2025 r., a w horyzoncie długofalowego rozwoju kraju ważne jest wzmocnienie silnika inwestycyjnego, ocenia minister finansów Andrzej Domański.

„Uważam, że w przyszłym roku polska gospodarka przyspieszy – do ok. 3,5%, może nawet 4% r/r, pojawiają się prognozy PKB Polski w przyszłym roku na poziomie 4%. […] W mojej ocenie – jako osoby odpowiedzialnej nie tylko za budżet i wpływy budżetowe w danym kwartale czy roku – bardzo istotne jest to, by rosły inwestycje, tych inwestycji wciąż w Polsce mamy za mało. Musimy tworzyć warunki do tego, by polscy przedsiębiorcy inwestowali więcej – to będzie budowało długoterminowy wzrost gospodarczy” – powiedział Domański w Radiu Zet.

Dodał, że w tym roku spodziewany jest wzrost PKB na poziomie ok. 3%, zgodnie z ustawą budżetową na 2024 r.

W tegorocznej ustawie budżetowej przewidziano, że wzrost gospodarczy w kolejnych latach wyniesie: 3% w 2024 r., 3,4% w 2025 r., 3,1% w 2026 r. i 3% w 2027 r.

Źródło: ISBnews