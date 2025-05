Wzrost PKB w I kw. br. może być niższy niż 3,4% r/r zanotowane w IV kw. ub.r., szacuje prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Uwzględniając łącznie trzy miesiące, można szacować, że wzrost PKB w I kwartale tego roku mógł być nieco niższy niż w IV kwartale zeszłego roku, wbrew oczekiwaniom” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

W połowie kwietnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) zrewidował dane o wzroście Produktu Krajowego Brutto (niewyrównanego sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) w II kw. ub.r. o 0,1 pkt proc. w górę do 2,2%, w II kw pozostawił bez zmian na poziomie 3,2%, w III kw. podwyższył o 0,1 pkt proc. do 2,8% i w IV kw. – o 0,2 pkt proc. do 3,4%.

