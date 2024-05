Wzrost PKB wyniesie 0,8% w strefie euro i 1% w całej Unii Europejskiej w 2024 r., przewiduje Komisja Europejska we wiosennej prognozie. Przewiduje, że w 2025 r. PKB przyspieszy do 1,6% w UE i do 1,4% w strefie euro.

„Oczekuje się, że inflacja HICP w UE spadnie z 6,4% w 2023 r. do 2,7% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r. W strefie euro przewiduje się spowolnienie z 5,4% w 2023 r. do 2,5% w 2024 r. i do 2,1% w 2025 r.” – czytamy w raporcie „Spring 2024 Economic Forecast: A gradual expansion amid high geopolitical risks”.

Źródło: ISBnews