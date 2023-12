Superfund TFI spodziewa się wzrostu gospodarczego w wysokości 4% w 2004 r i ok 5% w 2025 roku, poinformował prezes Paweł Karczewski. Według niego, to będą „dwa dobre lata” dla gospodarki i dla rynku akcji.

„W przyszłym roku gospodarka urośnie o 4%, w 2025 roku wzrost może sięgnąć 5%. W ciągu najbliższych dwóch lat trend spadkowy inflacji zostanie utrzymany, ale nie będą to duże spadki. Średnioroczna inflacja w 2024 r będzie w okolicach 5 -5,5%, w roku następnym będzie to ok 4%” – powiedział Karczewski podczas spotkania z dziennikarzami.

„To będą dwa dobre lata dla gospodarki i dla rynku akcji” – dodał.

Jego zdaniem, szybki nominalny wzrost gospodarczy korzystnie wpłynie na wyceny akcji. Uważa, że na optymizm co do wzrostu gospodarczego pozwalają dobre wyniki w przemyśle i konsumpcji.

„Nieźle sobie radzi handel zagraniczny, a do tego dojdzie jeszcze napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy” – ocenił Karczewski.

Uważa on również, że rząd będzie kontynuował luźną politykę fiskalną. Nie wykluczył, że w związku z potrzebami budżetowymi rząd wróci do prywatyzacji. Jego zdaniem, prywatyzowane mogłyby być przede wszystkim banki, których wyceny są obecnie dobre. W przypadku energetyki prywatyzacja może być – jak określił, „bardziej drażliwa politycznie” – ale rząd mógłby się zdecydować na sprzedaż niewielkich pakietów akcji poprzez giełdę, przy zachowaniu kontroli nad spółkami.

Superfund TFI spodziewa się również dobrej sytuacji na rynku obligacji.

„Nadzieje na spadki rentowności wiążemy z racjonalizacją polityki rządowej i środkami z KPO” – powiedział prezes.

Dodał, że zmiana władzy może zmienić na plus sposób postrzegania polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych i „miara ryzyka, jaką inwestorzy nakładają na polskie obligacje może być obniżona”.

Superfund TFI należy do międzynarodowej grupy Superfund AM działającej na wielu rynkach m. in. w Austrii, Japonii, Niemczech i USA. W Polsce Superfund TFI jest obecny od 2005 r.

Źródło: ISBnews