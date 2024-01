Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 1,5% r/r w IV kw., poinformowała członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Gabriela Masłowska.

„Mamy znaczne osłabienie gospodarcze zwłaszcza w Niemczech – tendencje recesyjne. Polska gospodarka wychodzi 'suchą nogą’, gdyż w ostatnim kwartale – IV kw. ub. tempo wzrostu gospodarczego mierzone PKB wynosiło +1,5% r/r, wcześniej to było +0,5% w III kw. ” – powiedziała Masłowska w Radiu Lublin.

Wskazała, że głównym elementem, który będzie decydował o koniunkturze naszej gospodarki w br. jest przede wszystkim popyt wewnętrzny – głównie popyt konsumpcyjny, gdyż siła nabywcza konsumentów zwiększa się.

Członek RPP podkreśliła, że cechą konsumentów polskich jest niska stopa oszczędności – ok. 3% do dyspozycji jest oszczędzana przez Polaków wobec 17% w innych krajach UE, nawet w porównaniu do krajów słabiej rozwiniętych niż Polska.

Popyt inwestycyjny w br. będzie słaby, ale – według niej – „będzie się stopniowo odbudowywał”.

„Handel jest trzecim czynnikiem poprawiającym popyt. Nastąpiła w handlu nieznaczna poprawa, ale głównie w krajach azjatyckich, a nie w krajach europejskich, jeśli chodzi o obroty. Jest to wielka niewiadoma i będzie to czynnik wpływający na aktywność polskiej gospodarki w przyszłości” – powiedziała Masłowska.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 0,5% r/r w III kw. 2023 r. wobec 0,6% spadku r/r w poprzednim kwartale.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tempo wzrostu w ujęciu r/r miało osiągnąć +0,4% w III kw. 2023 r. i przyspieszyć do 1,3% r/r w IV kw. 2023 r.

Źródło: ISBnews