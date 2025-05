Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce wzrósł o 4% r/r do ponad 3,8 mld zł, wynika z raportu firmy badawczej Spectis. Prognoza zakłada natomiast, że w 2025 r. nominalna dynamika rynku wyraźnie przyspieszy, dzięki czemu wartość rynku powróci do poziomu ponad 4 mld zł.

„Na podstawie wstępnych danych analitycy Spectis szacują, że w 2024 r. wzrost rynku prefabrykacji wyniósł ok. 4% w ujęciu nominalnym a jego wartość wzrosła do ponad 3,8 mld zł. W stosunku do wartości produkcji budowlano-montażowej firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników oznacza to nieznaczną zwyżkę udziału, z 2,3% do 2,4%, czyli wciąż wyraźnie poniżej rekordowych 3% odnotowanych w udanym dla branży prefabrykacji 2022 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2025-2030”.

Odnotowana w latach 2023-2024 niższa wartość rynku była wypadkową dwóch czynników: ograniczonego wolumenu zamówień oraz spadku średniej ceny prefabrykatów, co było możliwe dzięki korekcie cenowej na rynku stali, stanowiącej główny element kosztowy prefabrykatów, wyjaśniono.

„Prognoza Spectis zakłada natomiast, że w 2025 r. nominalna dynamika rynku wyraźnie przyspieszy, dzięki czemu wartość rynku powróci do poziomu ponad 4 mld zł. Wzrost ten w dużej mierze będzie odzwierciedleniem poprawy koniunktury na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjnego. Kontynuacja wzrostów wartości rynku oczekiwana jest także w 2026 r., kiedy to oczekiwana jest ponowna kumulacja inwestycji budowlanych” – czytamy dalej.

Największym segmentem rynku ciężkiej prefabrykacji pozostaje grupa elementów strukturalnych stosowanych w budownictwie kubaturowym, do której zaliczyć można takie elementy jak stopy i podwaliny fundamentowe, słupy, belki, dźwigary oraz schody. Jednak w wyniku korekty notowanej w budownictwie przemysłowo-magazynowym, udział rynkowy tego segmentu nieco stopniał. Drugie miejsce pod względem wielkości zajmuje segment stropów i balkonów, znajdujących zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i niemieszkaniowym. Trzecim największym segmentem rynku są strunobetonowe podkłady kolejowe. Natomiast czwartym pod względem wartości jest segment ścian kubaturowych, którego znaczenie w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, wraz z rosnącą popularnością rynku budynków modułowych.

„W nadchodzących latach zyskującym na znaczeniu segmentem rynku prefabrykacji będzie grupa prefabrykatów wytwarzanych na potrzeby budownictwa inżynieryjnego, czyli produkty takie jak: strunobetonowe podkłady kolejowe, płyty i ścianki kolejowe, belki mostowe, płyty drogowe i tramwajowe, pale fundamentowe, słupy i wieże energetyczne, oraz mury oporowe. Po 4-letnim okresie kurczącego się udziału rynkowego, w latach 2023-2024 segment inżynieryjny wyraźnie zyskał na znaczeniu względem słabnącego budownictwa kubaturowego” – czytamy dalej.

Ponieważ większość popytu na prefabrykaty inżynieryjne generowana jest przez segment kolejowy, długoterminowe perspektywy dla producentów prefabrykatów inżynieryjnych analitycy Spectis oceniają jako korzystne. W ujęciu długoterminowym oczekiwane jest również wyraźne przyspieszenie w segmencie prefabrykatów dla energetyki, co będzie rezultatem postępującej transformacji energetycznej polskiej gospodarki, podsumowano.

Na potrzeby raportu jako rynek ciężkiej prefabrykacji zdefiniowano działalność produkcyjną w zakresie elementów z betonu zbrojonego oraz betonu sprężonego, prowadzoną w specjalistycznych zakładach prefabrykacji. Analizowane w raporcie produkty podzielić można na dwie główne kategorie, w ramach których wyróżniamy co najmniej kilkanaście podkategorii: prefabrykaty konstrukcyjne, wykorzystywane głównie w budownictwie kubaturowym (fundamenty, słupy, belki, stropy, ściany, schody, moduły łazienkowe, doki) oraz prefabrykaty inżynieryjne (belki mostowe, pale fundamentowe, płyty drogowe, płyty tramwajowe, podkłady kolejowe, ściany oporowe, ekrany akustyczne, tubingi tunelowe oraz słupy, żerdzie i wieże oświetleniowe i energetyczne).

