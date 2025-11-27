XTB zaapelował do prezydenta RP Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o rynku kryptoaktywów. Spółka podkreśla, że polskie firmy inwestycyjne ze względu na brak ustawy zostały pozbawione możliwości konkurowania na rynku europejskim z firmami z innych krajów, które przyjęły stosowne regulacje.

„Jako największy przedstawiciel sektora cyfrowych finansów w Polsce, zwracamy się z apelem o podpisanie przez Pana Prezydenta Ustawy o rynku kryptoaktywów. Natychmiastowe wdrożenie ustawy pozwalającej na stosowanie Rozporządzenia MiCA w Polsce ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności polskich firm inwestycyjnych działających na rynku europejskim oraz dla ochrony polskich inwestorów” – czytamy w liście otwartym zarządu XTB do prezydenta RP.

Rozporządzenie MiCA jest pierwszym aktem prawa Unii Europejskiej kompleksowo regulującym oferowanie oraz obrót kryptoaktywami. Celami Rozporządzenia MiCA jest przede wszystkim utworzenie wspólnego rynku kryptoaktywów oraz wzmocnienie ochrony inwestorów. Zgodnie z założeniami Rozporządzenia MiCA, działalność w zakresie ofertowania kryptoaktywów mogą prowadzić wyłącznie podmioty, które uzyskały odpowiednie zezwolenie, przypomniała spółka.

„Obecnie, bez polskiej ustawy, która implementowałaby Rozporządzenie MiCA, polskie firmy inwestycyjne nie mogą jednak uzyskać takiego zezwolenia. Tymczasem konkurenci z innych państw UE mogą świadczyć usługi obrotu kryptoaktywami polskim klientom, ponieważ przepisy

implementujące Rozporządzenie MiCA zostały już wdrożone w ich systemie prawnym. Opóźnienie Polski wynosi już ponad 11 miesięcy i nadal rośnie. Taki stan rzeczy wprost godzi w interesy państwa polskiego, polskich przedsiębiorców oraz polskich inwestorów, którzy w

tym przypadku nie są w pełni chronieni polskim prawem” – czytamy dalej.

Brak systemu nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów w Polsce prowadzi do paradoksalnej sytuacji, w której działalność CASP (działalność związana z obrotem kryptowaktywami czy oferowaniem handlu kryptoaktywami polskim klientom) mogą prowadzić jedynie te podmioty,

które nie prowadziły profesjonalnej regulowanej działalności na rynku finansowym. Wśród nielicznych podmiotów, które nie mogą prowadzić takiej działalności znajdują się natomiast polskie firmy inwestycyjne czy instytucje kredytowe, a więc podmioty które podlegają silnemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zaznaczono w dokumencie.

„Polska stała się zatem atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych podmiotów, które pozyskują polskich klientów mimo, że nie płacą w naszym kraju podatków, nie podlegają lokalnemu nadzorowi w takim samym zakresie i często działają z terytoriów o znacznie łagodniejszych reżimach regulacyjnych. Polscy klienci chcący inwestować w kryptoaktywa za pośrednictwem podmiotów o odpowiedniej renomie zmuszani są bowiem zwracać się do zagranicznych firm inwestycyjnych” – wskazało także XTB.

Jak zaznaczono w liście, polski rynek pozostaje natomiast skrajnie nieprzyjazny:

1) polskim firmom inwestycyjnym (i innym podmiotom regulowanym), które ze względu na brak ustawy zostały pozbawione możliwości konkurowania na rynku europejskim z firmami z innych krajów (które przyjęły stosowne regulacje);

2) polskim inwestorom, którzy chcąc zainwestować w kryptoaktywa muszą skorzystać albo z usług podmiotów zupełnie nieregulowanych albo podmiotów regulowanych pozaPolską (co wiąże się m.in. z obniżeniem poziomu ochrony inwestorów).

„Brak przyjęcia Ustawy o rynku kryptoaktywów godzi więc w tych polskich przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu regulowanej działalności na rynku finansowym i chcą świadczyć usługi na wysokim poziomie, w sposób transparentny wobec klientów. Odbija

się on także negatywnie na polskich inwestorach. Warto zauważyć, że zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego z września 2023 r., 20% osób które kiedykolwiek posiadały kryptowaluty deklaruje, że podczas inwestycji padło ofiarą oszustwa. Czas na dyskusję o

szczegółowym kształcie polskiej Ustawy o rynku kryptoaktywów upłynął ponad rok temu. Obecnie, brak jakiejkolwiek ustawy jest dużo większym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców oraz polskich inwestorów niż sytuacja, w której jej przepisy mogą być uznane za niedoskonałe” – podsumowano w liście otwartym.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews