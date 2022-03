Z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity po terenie Polski skorzystało już ponad 500 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, podał przewoźnik.

Blisko 233 tys. uchodźców podróżowało koleją z terenów przygranicznych w różnych kierunkach Polski, głównie do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic. Spośród kierunków zagranicznych, najwięcej osób wybiera przejazd do Berlina.

„Pociągi między Polską a Ukrainą cały czas kursują. Wraz z Kolejami Ukraińskimi przewoźnik utrzymuje połączenia kolejowe z Kijowem, Lwowem i Odessą. W ostatnich dniach do Polski dotarły też pociągi z miast Dniepr, Zaporoże, Krzywy Róg i Charków. Podróżni docierają głównie do stacji w Przemyślu, Chełmie, Hrubieszowie i Warszawie, gdzie otrzymują niezbędną pomoc, posiłek i informację o dalszej możliwości transportu. Od 24 lutego blisko 233 tys. uchodźców podróżowało koleją z terenów przygranicznych w różnych kierunkach Polski, głównie do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic” – czytamy w komunikacie.

Od 24 lutego do 13 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 564 pociągi, w tym 310 wzmocnionych pociągów stałego kursowania, 116 dodatkowych składów uruchamianych taborem PKP Intercity i 138 pociągów uruchamianych taborem przewoźników regionalnych. Wykorzystanie taboru przewoźników regionalnych koordynuje PKP Intercity, wyliczono w materiale.

„Aby zapewnić jak największą sprawność przejazdów i umożliwić podróż jak największej liczbie osób, spółka wzmocniła od 24 lutego do 13 marca 657 pociągów stałego kursowania na terenie kraju łącznie 2092 wagonami” – czytamy dalej.

Od 9 marca do odwołania wszystkie pociągi PKP Intercity jadące z Warszawy, Przemyśla (przez Kraków) oraz Gdyni do Berlina i Frankfurtu nad Odrą kursują w kategorii InterCity (IC), co zapewnia obywatelom Ukrainy możliwość bezpłatnych podróży nimi w 2. klasie. Ponadto przewoźnik, we współpracy z Kolejami Niemieckimi, uruchomił dodatkowe połączenie dla uchodźców do Hanoweru. Od 12 marca pociągi będą wyjeżdżały z Krakowa o godz. 23:00 w soboty, poniedziałki i czwartki. 11 marca zrealizowany został także specjalny kurs pociągu

z Warszawy do Monachium, podano także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews