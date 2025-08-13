Blisko 118 tys. młodych osób (18-24 lata) miało 833 mln zł zaległych długów pozakredytowych i kredytowych na koniec czerwca, a zadłużenie zmalało tej grupie o ok. 157 mln zł r/r (16%), wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. W ciągu roku ubyło niesolidnych dłużników w tej grupie – o 3 607 osób do blisko 118 tys.

„Choć maleje liczba niesolidnych płatników w grupie wiekowej 18-24 lata, to jednak dla tej grupy osób pierwsze poważne decyzje finansowe zakończyły się już problemami. Mogą one istotnie rzutować na resztę ich życia, w tym na zdolność kredytową. Jeśli młodzi już dziś nie wywiązują się z zobowiązań finansowych, w przyszłości mogą napotkać poważne bariery w dostępie do kredytów, co przełoży się na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego i życiowego. Średnia zaległość jaką mają obecnie do spłaty, tj. 7 064 zł, byłaby łatwiejsza do pozbycia się, gdyby młodzi mieli wyrobiony nawyk oszczędzania” – powiedział prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski, cytowany w komunikacie.

„Na zaległości osób młodych składają się długi alimentacyjne, kredyty i pożyczki. Znaczącą część zaległych zobowiązań mają w związku z nieuregulowanymi usługami telekomunikacyjnymi, czynszowymi oraz z tytułu braku opłat karnych za jazdę bez ważnego biletu” – dodał.

Z badania opinii na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że 32% osób w wieku 18–24 lata nie ma żadnych oszczędności wobec 22% rok temu. Gdy zniknie źródło dochodu, tylko co czwarty młody Polak utrzyma się przez miesiąc, a kolejne 19% ma zabezpieczenie na maksymalnie trzy miesiące. Reszta balansuje na granicy – z oszczędnościami rzędu 1–5 tys. zł lub mniej.

Dane BIK pokazują też, że młodzi cyfrowo aktywni: w sieci, mediach społecznościowych i sklepach internetowych, coraz częściej padają ofiarą wyłudzeń. W I poł. br. udaremniono 1 786 prób wyłudzeń na ich dane o wartości ponad 17,3 mln zł, czyli więcej niż rok wcześniej (wówczas dotyczyło to 1 400 takich przypadków o wartości 12,7 mln zł) i więcej niż wśród osób starszych. W całym 2024 roku były 2 372 takie przypadki, a dzienne potencjalne straty sięgały ponad 63 tys. zł.

Badanie „Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków” zostało zrealizowane dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 1 098 dorosłych Polaków, 27-29 czerwca 2025 rok.

Źródło: ISBnews