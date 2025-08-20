Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,7% m/m i wyniosło 1 803,1 mld zł na koniec czerwcu 2025 r., podało Ministerstwo Finansów. Od początku 2024 r. wzrosło o 10,7%.

„Wzrost zadłużenia w czerwcu 2025 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,2 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 11,4 mld zł, konsolidacji zarządzania płynnością (-8 mld zł), zarządzania środkami europejskimi (-6,3 mld zł) oraz salda pożyczek udzielonych (+1,4 mld zł),

• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+24,6 mld zł),

• przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+0,8 mld zł),

• zmiany pozostałego zadłużenia SP (+8,1 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-1,5 mld zł) oraz wzrostu depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (+9,5 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością,

• różnic kursowych (-4,1 mld zł) – umocnienia PLN wobec USD o 3,7%, wobec EUR o 0,2% oraz wobec JPY o 3,7%” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2025 r. wzrosło o 35,4 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +25,1 mld zł), oszczędnościowych SPW (+2,1 mld zł) oraz wzrostu pozostałego zadłużenia SP (+8,2 mld zł), podano także.

„W czerwcu 2025 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 20,6%, co oznaczało spadek o 0,6 pkt proc. m/m i spadek o 2,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2024 r. Spadek udziału w czerwcu był głównie wynikiem różnic kursowych oraz wzrostu długu krajowego. Strategia zarządzania długiem zakłada utrzymanie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25% z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych” – czytamy dalej.

